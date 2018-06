Đột nhập “công xưởng” in sao đề thi 14 ngày "không thấy mặt trời"

Gần 11h trưa 27/6, hàng trăm cán bộ làm công tác in sao đề thi 14 ngày "không thấy mặt trời" tại ĐH Bách khoa Hà Nội phấn khởi đón những người đầu tiên tiếp cận khu vực in sao đề.

Biển cấm đặt ngay ngoài khu vực in sao đề thi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu vực in sao đề thi được canh phòng cẩn mật, biển cấm được đặt xung quanh.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận xét, việc in sao đề thi tại trường năm nay đã hoàn thành tốt, không có sai sót.

PGS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội cho biết, do khối lượng đề in ra quá lớn nên có thể gọi nơi in sao đề thi là “công xưởng” bởi hàng loạt dây chuyền, máy móc hoạt động liên tục từ 8h sáng đến 8h tối hàng ngày.

Để công việc thuận lợi, ban tổ chức phải lập trình số lượng người, máy móc sao cho phù hợp và không thể thiếu số lượng giấy dự trữ.

Nơi in sao đề được bố trí 8 máy in “siêu tốc” để in sao đề.

Theo thầy Tớp, khác với máy in thông thường, máy này hoạt động từ sáng đến tối không hề bị nóng máy.

Giấy dùng để in đề thi là loại dày, 80g/m2

Khoảng 4 tấn giấy (tương đương sức chứa trong 2 ô tô tải) được sử dụng để in sao đề và dự trữ thêm khoảng 1,5 triệu tờ giấy nữa để đề phòng sai sót.

Khoảng 4 tấn giấy đã được sử dụng để in sao đề thi

Bên trong khu vực in sao đề, các cán bộ dùng đệm ngủ trên nền gạch. Khu ngủ của cán bộ nữ được ngăn kín bởi các vách ghép tạm.

Khi có sự cố, trưởng ban chỉ đạo sẽ bấm chuông và thông tin bằng miệng cho PA83. Cán bộ công an này sẽ thông báo sự việc cho ban chỉ đạo thi, thông qua chiếc điện thoại cố định duy nhất, có loa, ghi âm đặt trước cửa phòng in sao.

Một góc phòng được sử dụng làm nơi in sao đề thi tại ĐHBK Hà Nội.

Khu vực ngủ của cán bộ nữ được quây kín bằng các miếng ghép.

Đệm được trải trên nền nhà cho cán bộ ngủ lại trong 14 ngày.

Giờ ăn, các nhân viên hậu cần ở khu vực cách ly vòng ngoài (vòng 3), dưới sự kiểm soát của công an, sẽ chuyển đồ ăn vào. Bát đũa là thứ duy nhất được chuyển ra sau đó.

Thức ăn được vận chuyển vào vòng trong bằng cách xe đẩy này.

Mọi rác thải đều phải giữ lại, đựng trong một túi to, buộc túm lại để kết thúc kỳ thi mới chuyển ra bên ngoài.

Các túi rác thải được buộc lại, đến khi kết thúc kì thi mới được vận chuyển ra ngoài.

Thức uống chủ yếu của cán bộ in sao đề thi là nước uống đóng chai và sữa hộp.

Cũng theo PGS Tớp, tổng nhân viên thực hiện công tác in sao đề năm nay gần 100 người cả vòng trong lẫn vòng ngoài, trong đó vòng trong (vùng lõi) được cố định, vòng ngoài có thể làm theo ca kíp.

Máy thở ô xy được chuẩn bị trong khu vực in sao đề thi đề phòng bất trắc.

Điện thoại của một cán bộ làm công tác in sao đề thi "vùng lõi" bị niêm phong.

PGS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội trả lại điện thoại đã niêm phong cho cán bộ làm công tác in sao đề thi "vùng lõi" sau khi kết thúc kì thi.

Các công đoạn được chuyên nghiệp hóa, ai dập ghim chỉ dập ghim từ sáng đến tối. Ai phân loại mã đề nào, chỉ phụ trách mỗi mã đề đó để tránh lộn xộn.

Đội ngũ phân loại chuyên nghiệp như bộ phận đếm tiền của ngân hàng ở khu vực in sao đề đã phát hiện một vài trường hợp đề thi khi máy in ra quá nhanh nên có một mặt trắng.

Trưa 27/6, ngay sau khi kết thúc kì thi, Trường ĐHBK Hà Nội đã trả lại đề thi dự phòng còn thừa cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Kiểm đếm đề thi dự phòng còn thừa

Viết biên bản bàn giao đề thi dự phòng cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Do máy in "siêu tốc" được thuê để phục vụ công tác in sao đề nên sau khi kết thúc kì thi, 8 máy in được vận chuyển trả lại.

