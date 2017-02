Dòng người đội nắng xin chữ khai bút đầu xuân

Nghệ An:

Khai chữ đầu Xuân ở chùa Đại Tuệ

Sáng ngày 5/2, tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) - ngôi chùa hiện đang nắm giữ 6 kỷ lục Việt Nam, diễn ra lễ khai bút đầu xuân. Tới dự có đại diện Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng đông đảo tăng ni phật tử và nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Sư thầy phát bút thọ lộc cho người dân tham dự lễ khai bút đầu Xuân tại chùa Đại Tuệ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Nghệ An là mảnh đất có truyền thống hiếu học, người dân Nghệ An dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vượt qua khó khăn để học hành thành người và thành tài. Đúng là, “Gió hào kiệt thổi xơ Nghệ Tĩnh/ Cá gỗ nuôi lớn những thiên tài/ Trời hào phóng mây trắng/ Đất tằn tiện ngô khoai/ Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa/ Đồ Nghệ sông Lam dạy biển cả học bài”.

Lễ khai bút đầu xuân là hoạt động tiếp nối truyền thống hiếu học, động viên người Nghệ nỗ lực để học thành người, thành tài, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng cường thịnh”.

Sau khi các vị cao tăng hoàn thành nghi lễ niêm hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân, ghi vào sổ những lời cầu chúc cho đất nước, quê hương, gia đình đồng thời phát bút thọ lộc cho người dân tham dự. Sau nghi lễ khai bút, người dân xếp hàng xin chữ các vị cao tăng. Bất chấp trời nắng nóng, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt mình xin chữ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy xảy ra.

Em Phan Hoài Thương - thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, sắp tới em sẽ đăng ký dự thi vào Khối THPT chuyên Đại học Vinh, bởi vậy em sẽ xin chữ “đỗ đạt”, mong muốn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. “Xin chữ để tự động viên mình, còn kết quả vẫn là do sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mình”, Thương cho hay.

Trong khi các em học sinh xin những chữ với hàm ý cầu mong sự đỗ đạt, học hành tấn tới thì người lớn thường xin những chữ ẩn chứa cầu mong gia đình hạnh phúc, an lành, yên ấm. Anh Cao Anh Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chia sẻ: “Mình xin chữ Nhẫn. Biết nhẫn nhịn, biết kiên nhẫn, biết chế ngự cái tôi cá nhân thì sẽ tránh gây ra những điều không hay, giữ được nhà yên ấm”.

Sau nghi lễ niệm hương, các đại đức, tăng ni cho chữ các phật tử và người dân.

Khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa của người dân xứ Nghệ nói riêng, người dân cả nước nói chung.

Bức thư pháp "Hạnh phúc lớn nhất của người người là làm cho nhiều người hạnh phúc" được tặng cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An như một lời nhắn nhủ tới trách nhiệm của những công bộc lo nỗi lo của dân, phải làm cho người dân ấm no, hạnh phúc.

Một em nhỏ khai bút với sự "hỗ trợ" của bà và mẹ.

Người dân xin lộc bút với niềm cầu mong con cái học hành đỗ đạt, thành tài.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt xin chữ.

Phan Hoài Thương (ngoài cùng bên trái) tới chùa xin chữ "đỗ đạt" với mong ước sẽ đậu vào ngôi trường mà em mơ ước.

Các bạn trẻ xin chữ đầu năm tại chùa Đại Tuệ.

Những con chữ thể hiện niềm mong ước của người dân...

Hoàng Lam