Điều động hiệu trưởng bị kỷ luật về Phòng GD-ĐT huyện làm việc

Nghệ An:

Trường mầm non Hưng Thắng, nơi xảy ra nhiều sai phạm trong công tác thu chi đầu năm học 2016-2017.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Quang Mão – Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, liên quan đến sai phạm trong công tác thu chi đầu năm, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thắng đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác. Hiện, Trường Mầm non Hưng Thắng đã có Hiệu trưởng mới, thay thế bà Lê Thị Thu Hà điều hành công việc tại trường.

“Là người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong công tác thu chi đầu năm học tại Trường mầm non Hưng Thắng, cô Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hà bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền, cô Nguyễn Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng là người có trách nhiệm liên quan bị kỷ luật khiển trách. Về mặt Đảng, cả cô Hà và cô Hiền bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Cô Hiền hiện được chuyển đến làm Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Mỹ, còn cô Hà được chuyển về Phòng GD-ĐT huyện”, ông Mão thông tin thêm.

Ngày 20/12, ông Ngô Phú Hàn – Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ký quyết định tạm thời điều động và bố trí bà Lê Thị Thu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Thắng đến làm việc tại Phòng GD-ĐT huyện. Thời gian điều động đến Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên đối với bà Lê Thị Thu Hà tính từ ngày 1/1/2017 cho đến khi được bố trí đến đơn vị công tác khác.

Với những sai phạm trên cương vị Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Thu Hà bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt chính quyền và Đảng. Hiện bà Hà đã được điều động đến Phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên cho đến khi được bố trí tới đơn vị công tác mới.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hưng Nguyên cho biết, việc điều động cô Hà về Phòng không phải là thăng chức mà để “giáo dục”, “chấn chỉnh lại”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, phụ huynh Trường Mầm non Hưng Thắng “tố” Ban giám hiệu nhà trường, đứng đầu là Hiệu trưởng Lê Thị Thu Hà có nhiều sai phạm trong công tác thu chi đầu năm như đưa ra mức đóng góp xã hội hóa quá cao (700 nghìn/học sinh), thu tiền mua hộ đồ dùng, đồ chơi học liệu (từ 295-365 nghìn đồng/cháu/năm tùy theo độ tuổi), thu tiền học phí tháng thứ 10 (năm 2015), có thái độ không phù hợp khi giao tiếp, làm việc với phụ huynh…

Sau khi kiểm tra nội dung tố cáo, UBND huyện Hưng Nguyên đã có văn bản kết luận, chỉ rõ những sai phạm cũng như trách nhiệm của những người có liên quan, đồng thời yêu cầu nhà trường hoàn trả các khoản thu sai cho phụ huynh.

Hoàng Lam