Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu người trong nước lũ

Trao Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu người.

Sáng 30/10, Trường THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã tổ chức Lễ trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An cho em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 12G với hành động dũng cảm cứu người bị nạn thoát khỏi lũ dữ.

Trước đó, vào ngày 10/10/2017, do trời mưa to nên đoạn đường giáp khúc cua qua xóm Phú Thuận (xã Nghĩa An) và xóm Phú Mỹ (xã Tây Hiếu) bị ngập sâu trong nước. Thời điểm ấy, Long và các bạn đang dừng trú mưa dưới hiên nhà một người thì bất ngờ thấy nghe thấy tiếng kêu cứu của các bạn có một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi.

Không chút chần chừ, Long cởi áo mưa, bỏ cặp sách lại bờ lao mình xuống dòng nước nước lũ bơi ra cứu, kéo người bị nạn vào bờ. Người phụ nữ được cứu là chị Hà Thị Phương (trú khối Lê Lợi, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) đang trên đường đi công tác ở huyện Tân Kỳ thì gặp nạn do không quen địa hình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ GDCT&CTHSSV - Bộ GD& ĐT ghi nhận tinh thần dũng cảm cứu người của em Nguyễn Văn Long trong cơn lũ dữ.

“Hành động đó của em đã tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Thể hiện phẩm chất cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn xung kích tiên phong trong mọi việc, sẵn sàng đối với hiểm nguy vì sự an toàn của đồng bào”, ông Linh chia sẻ.

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách vụ GDCT&CTHSSV tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho em Nguyễn Văn Long.

“Từ tấm gương dũng cảm của em Nguyễn Văn Long, ngành giáo dục Nghệ An và giáo dục cả nước sẽ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng đến nhiều trường học khác. Qua đó, nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của đông đảo học học sinh, sinh viên. Mục đích chính nhằm đào tạo được các thế hệ công dân quả cảm, xung kích và có phương pháp tốt, có ý chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức”, ông Bùi Văn Linh chia sẻ thêm.

Em Nguyễn Văn Long chia sẻ về việc cứu người.

Nói chuyện với PV Dân trí tại buổi trao Bằng khen, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1974, trú tại xã Nghĩa Khánh, bố của em Long) cho biết: “Hôm đó mưa lớn, nước dâng khá cao sáng sớm thấy cháu đi học tôi cũng rất lo. Đến trưa về nhà thì nghe cháu kể lại sự việc đã cứu được một người phụ nữ bị nước cuốn. Tôi cũng khen ngợi cháu, động viên con mình. Thằng Long nhà tôi cũng nhờ các bạn tập bơi ở sông gần nhà mấy năm trước, nên hành động của cháu tôi cảm thấy ấm lòng lắm”.

Ông Thái Huy Vinh - PGĐ Sở GD&ĐT Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho em Nguyễn Văn Long.

Thầy Phan Bá Nguyện - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hiếu nhớ lại: “Hôm đó tôi có nghe một số bạn thông báo em Long cứu người. Chúng tôi cũng xuống tận hiện trường để xem xét. Hôm đó mưa lớn kinh hoành trong lịch sử, và khu vực này bị ngập, nước dâng cao, chảy khá xiết. Địa điểm em Long cứu người hôm đó sâu tầm 3-4m, phía dưới có dây thép gai rất nguy hiểm. Nếu như phụ nữ dính dây thép gai tại đây thì khó qua khỏi. Hành động của em rất đáng được biểu dương và ghi nhận kịp thời”.

Nhớ lại giây phút “xé dòng nước lũ” cứu người bị nạn, em Nguyễn Văn Long cho biết: “Lúc đó em đang đứng trong hiên nhà một người dân để trú mưa thì nghe các bạn đi sau nói có người bị nước cuốn trôi. Em không nghĩ gì nữa mà cởi áo mưa lao xuống vật lộn với dòng nước lớn để đưa chị ấy vào bờ an toàn. Sau đó nhiều người khác hỗ trợ đưa được cả chiếc xe máy lên bờ. Em thấy việc làm của em cũng bình thường thôi ạ. Em thấy người bị nạn nên phải cứu đó là trách nhiệm của em”.

Nguyễn Duy