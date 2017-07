Bắt đầu tư vấn: Cơ hội trở thành Kỹ Sư An Ninh Mạng cho bạn trẻ tốt nghiệp THPT

Mời quý độc giả đặt câu hỏi tại đây để được giải đáp NGAY BÂY GIỜ

Sự ra đời của internet và sự bùng nổ của công nghệ kéo theo các hoạt động giải trí, kinh doanh, giao dịch, trao đổi thông tin và truyền thông ngày nay gần như đều được số hoá. Điều đó đã giúp cuộc sống con người ngày một thuận tiện hơn và hiện đại hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi điểm luôn tồn tại những bất cập, đó là sự xuất hiện của những nhóm tội phạm mạng luôn rình rập để tấn công, đánh cắp thông tin và phá hoại các hoạt động trực tuyến gây ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Vào tháng 5 vừa qua, 200.000 hệ thống máy tính đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của virus WannaCry tại 150 quốc gia, làm trì trệ hoạt động của nhiều doanh nghiệp và làm họ phải tốn rất nhiều chi phí để giải quyết cũng như vận hành lại. Tiết lộ của Kaspersky Lab và B2B International tại “Khảo sát rủi ro an toàn thông tin toàn cầu năm 2017″ cho thấy, tổng thiệt hại tài chính của một cuộc tấn công ransomware đối với một công ty có thể đạt trung bình 713.224 USD. Tại Việt Nam, hàng loạt vụ tin tặc tấn công vào hệ thống thông tin của một số cơ quan, doanh nghiệp, sân bay, ngân hàng... đã gây nên những xáo trộn không nhỏ và những thiệt hại lớn không thể nào kể hết.

Báo cáo mới nhất về ngành CNTT Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho hay nhu cầu nhân sự ngành CNTT đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016. Cũng theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực CNTT sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 70.000 nhân lực về CNTT. Còn Bộ TT&TT cho biết tổng số nhân lực trong ngành công nghiệp CNTT hiện nay là hơn 600.000 người và Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực CNTT vào năm 2020.

Trước những thiệt hại của nền kinh tế toàn cầu do tội phạm mạng gây ra cộng với sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ở các vị trí quản trị mạng, kỹ sư bảo mật an ninh mạng ngày càng khan hiếm thì nhu cầu đào tạo ra nguồn nhân lực này là hết sức quan trọng và được sự quan tâm rất sát sao của chính phủ.

Cầm trên tay điểm thi tốt nghiệp THPT 2017, nhiều thí sinh vui mừng với số điểm mà mình đạt được vì có cơ hội đỗ vào ngôi trường đào tạo CNTT mà mình mơ ước. Bên cạnh đó là nỗi buồn của những bạn không đạt được mục tiêu, thất vọng vì không thể theo đuổi đam mê của mình, hay thậm chí là lo sợ mình không có trường để học. Vậy bạn nên đối mặt với vấn đề này như thế nào? Hãy cứ thật bình tĩnh, giờ đây cơ hội ngày càng mở rộng đối với tất cả các bạn trẻ có niềm đam mê CNTT và mơ ước trở thành các kỹ sư quản trị và an ninh mạng giỏi nghề.

Với chuyên ngành Quản Trị Hạ Tầng An Ninh Mạng, Học viện Mạng và Phần cứng FPT Jetking là một trong những trường đi đầu trong việc áp dụng những công việc thực tế của các chuyên gia IT quản trị và an ninh mạng vào trong quá trình đào tạo dựa trên những nền tảng công nghệ, phương pháp đào tạo và giáo trình đào tạo mới nhất có mặt trên thế giới. Chính vì luôn tiên phong với sự đổi mới mà các sinh viên FPT Jetking sau khi ra trường đều có thể dễ dàng đi làm ngay mà không làm doanh nghiệp tốn nhiều thời gian để đào tạo lại. Thống kê từ bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp của FPT Jetking cho thấy có đến hơn 90% sinh viên FPT Jetking ra trường có việc làm ngay và làm đúng công việc chuyên môn cũng với tỷ lệ đó. Trong mùa tuyển sinh 2017, FPT Jetking luôn mở rộng cơ hội được học, được sống với đúng đam mê của tất cả các thí sinh vừa hoàn tất 12 năm đèn sách.

Với sứ mệnh tiếp sức giấc mơ cho các bạn trẻ đam mê CNTT có thể chọn được nghề tốt và có được tương lai sáng lạn cũng như giúp cho các quý phụ huynh và các thí sinh có thể tìm hiểu ngọn ngành về ngành học Quản Trị Hạ Tầng An Ninh Mạng, Học viện Mạng và Phần cứng FPT Jetking phối hợp với báo điện tử Dân Trí sẽ tổ chức chương trình tư vấn với chủ đề “Cơ hội trở thành Kỹ Sư An Ninh Mạng cho bạn trẻ tốt nghiệp THPT” vào 14h ngày 28/7/2017

Tham dự buổi tư vấn có các vị khách mời:

Ông Indranil Kar - Giám đốc hệ thống Học Viện Mạng & Phần cứng Jetking toàn cầu, đơn vị liên kết với Tổ Chức Giáo Dục FPT trong việc triển khai chuyên ngành Quản Trị Hạ Tầng An Ninh Mạng tại Việt Nam sẽ có những chia sẻ về công nghệ đào tạo, xu hướng ngành nghề, cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc đào tạo - Học Viện Mạng & Phần cứng FPT Jetking sẽ có những chia sẻ về quy chế tuyển sinh, chương trình đào tạo.

Bà Đinh Thị Tuyết Trinh - Trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm - Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT với những chia sẻ về quy trình giới thiệu việc làm và chế độ việc làm cho sinh viên.

Ông Phạm Bùi Tuấn Vũ - Phó phòng kỹ thuật hệ thống Trung tâm INF, FPT Telecom; với những chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng và nguồn nhân lực của ngành.

Các chuyên gia có mặt trong buổi tư vấn “Cơ hội trở thành Kỹ Sư An Ninh Mạng cho bạn trẻ tốt nghiệp THPT” sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của độc giả.

Lời chào:

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Giám đốc đào tạo - Học Viện Mạng & Phần cứng FPT Jetking

Thưa quý vị độc giả, thay mặt các khách mời trong chương trình, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến các quý độc giả của Dân trí đang theo dõi buổi tư vấn ngày hôm nay.

Quản Trị & An Ninh Mạng thuộc nhóm ngành nghề CNTT nhận được sự quan tâm rất nhiều từ quý vị phụ huynh và các em học sinh trong những năm vừa qua do thực trạng ngày càng nhiều các cuộc tấn công mạng xảy ra và nhu cầu tuyển dụng đội ngũ kỹ sư quản trị mạng, an ninh mạng giỏi nghề của các doanh nghiệp đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì thế, việc được đào tạo bài bản và trải nghiệm thực tế ngay trong quá trình học là điều hết sức cần thiết cho những em học sinh vừa bắt đầu chập chững bước vào thế giới CNTT muôn màu. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng có thể thực hiện được đam mê của chính bản thân vì nhiều lý do khác nhau đơn cử trong đó là số lượng lớn các em không đủ điều kiện để xét tuyển vào Đại học, Cao Đẳng. Vậy làm sao để giải quyết được vấn đề này?

Thông qua buổi tư vấn này, chúng tôi muốn mang đến cơ hội thực sự rộng mở đối với quý phụ huynh, các bạn học sinh tốt nghiệp THPT muốn trở thành Kỹ sư An Ninh Mạng giỏi nghề và có tương lai sán lạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn đem đến cho quý độc giả cái nhìn rõ nét và thấu đáo nhất về ngành học này, thực trạng của ngành, học gì, làm được gì, cơ hội việc làm thế nào nhằm giúp cho các bạn trẻ định hướng đúng đắn và hoàn toàn yên tâm với những gì mà mình đã chọn lựa.

Rất hy vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ, ý kiến đóng góp của độc giả!

