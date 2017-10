Vươn lên dẫn đầu ở Hoa hậu Hoàn vũ, Hoàng Thùy, Mâu Thủy lại đọ vẻ sexy

Sau 4 tập phát sóng của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuối cùng Hoàng Thùy - Mâu Thủy cũng không phụ sự kì vọng của đông đảo công chúng để có được chiến thắng đầu tiên.

Sau phần thi phối trang phục, cặp đôi Mâu Thủy - Hoàng Thùy đã vượt xa các thí sinh còn lại để giành giải thưởng có giá trị 20 triệu đồng. Tiếp nối tin vui này, hai cô gái lại tiếp tục đọ sắc trong một chương trình âm nhạc, thời trang lớn tại Hà Nội.

Cùng với những người đẹp nổi tiếng như Lan Khuê, Trang Phạm,… hai chân dài Mâu Thủy, Hoàng Thủy đã tự tin thể hiện vẻ sexy, quyến rũ khó rời mắt. 70 chân dài đã giới thiệu 200 mẫu trang phục đến từ 12 nhà thiết kế nổi tiếng nhất của làng mốt. Những màn trình diễn thời trang trên sân khấu ngoài trời, lấy ý tưởng từ 7 sắc màu đại diện cho 7 phong cách của giới trẻ hiện nay.

Cùng với những sải bước nóng bỏng của dàn chân dài là sự đổ bộ của dàn ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Lê Hiếu, Miu Lê, Trúc Nhân, Only C, Soobin Hoàng Sơn, Min, Rocker Nguyễn… Chương trình mở màn bằng tiết mục DJ sôi động cùng phần biểu diễn kết hợp với vũ đạo nóng bỏng của Tóc Tiên trong hai ca khúc “Hôm nay tôi cô đơn quá” và “Walk away. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ tham gia lễ hội thời trang và âm nhạc hiếm hoi ở Việt Nam. Chính vì thế, trong lần trở lại này, giọng ca 9X bày tỏ cảm giác hào hứng khi được cống hiến cho người hâm mộ những tiết mục “đinh”, gắn liền với tên tuổi của cô trong thời gian qua.