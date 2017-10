Tường thuật trực tuyến Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới

Tối nay (25/10), chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017 chính thức diễn ra tại Đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang). Đêm chung kết bắt đầu diễn ra vào lúc 19 giờ 45 và truyền hình trực tiếp trên kênh Let's Việt - VTC9.

Theo thông tin từ BTC, Hoa hậu Hòa bình Thế giới sẽ nhận giải thưởng tiền mặt là 40.000 USD và vương miện do Ban tổ chức MGIO trao tặng. Giải thưởng lần lượt dành cho Á hậu 1 là: 6.000 USD, Á hậu 2: 4.000 USD, Á hậu 3: 3.000 USD, Á hậu 4: 2.000 USD.

Top 5 Miss Grand International 2016 và Á hậu Huyền My - đại diện nước chủ nhà Việt Nam và ông Nawat Itsaragrisil chụp ảnh lưu niệm trong họp báo. Ảnh: H.N

Ngoài ra BTC còn trao các giải phụ như: Người đẹp áo tắm, Người đẹp trang phục dân tộc, Người đẹp trang phục dạ hội, Người đẹp truyền thông xã hội, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Trong 3 tuần liên tiếp, các thí sinh đã trải qua một chặng đường đầy thử thách, với các hoạt động mang đậm thông điệp Chấm dứt chiến tranh và bạo lực cũng như tôn vinh những nét văn hoá Việt Nam. Trước đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua 3 cuộc thi Trang phục dân tộc dân tộc đẹp nhất tại Quảng Bình, Trang phục áo tắm đẹp nhất và Sơ kết diễn ra tại đảo Phú Quốc.

Á hậu Huyền My được quan tâm và cổ vũ cuồng nhiệt khi là đại diện của Việt Nam cũng là nước chủ nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới lần thứ 5.

Có những ngày mà các thí sinh hoa hậu phải thức dậy từ 4 giờ sáng và gần đến nửa đêm mới được ngủ. Đó là những trải nghiệm khó quên mà các cô gái phải trải qua trên con đường tìm đến vương miện hoa hậu.

Có thể nói, chưa bao giờ những hình ảnh về Việt Nam lại được lan toả đến nhiều quốc gia như vậy bằng các phương tiện truyền thông hiện đại, và qua một cuộc thi sắc đẹp uy tín đến như vậy.

Phương Nhung - Băng Châu

Ảnh: Băng Châu - BTC