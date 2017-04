“Thót tim” màn xoay vòng trên không của "nữ hoàng chiêu trò" Yến Trang

Tối 14/4, tập 13 Remix New Generation đã lên sóng truyền hình. Với chủ đề âm nhạc Symphony - EDM, top 4 gồm Bảo Thy, S.T, Yến Trang và nhóm Tronie - MiA mang đến bữa tiệc âm nhạc thể hiện đúng tinh thần của nhạc Symphony. Ngồi dưới hàng ghế giám khảo là 3 nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh và vị giám khảo khách mời đặc biệt - nữ ca sĩ Đông Nhi, quán quân The Remix mùa đầu tiên.

Tiếp theo là phần thi của team Yến Trang với ca khúc "Let me feel your love tonight", cô "đốn tim" người nhìn bằng ảnh xinh đẹp kiêu kỳ và những bước nhảy quyến rũ.