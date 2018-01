Thót phim với những màn nhập tâm quá đỗi của loạt “sao” đình đám

Trong một cảnh quay của “Django unchained”, gã chủ nô Candie do Leonardo DiCaprio thủ vai đã nóng giận đập tay xuống bàn. Điều đáng nói là Leo đã đập tay trúng một chiếc ly khiến cho thủy tinh vỡ chọc vào tay. Bấp chấp việc bị thương và chảy máu be bét, nam tài tử vẫn tiếp tục diễn xuất say sưa.