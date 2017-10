Thanh Hằng lấy chồng vội vã năm 16 tuổi vì sợ... “chửa hoang”

Tuần này, chương trình “Sau ánh hào quang” gửi đến câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch của nghệ sĩ Thanh Hằng với chủ đề “Huyết lệ sau màn nhung”. Câu chuyện mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả từng yêu mến tên tuổi Thanh Hằng trong mấy chục năm qua.

Chương trình "Sau ánh hào quang" do Trấn Thành cầm trịch tuần này mang đến câu chuyện đời đầy nước mắt của nghệ sĩ Thanh Hằng

Oai phong lẫm liệt như một bà chúa trên sân khấu, nào ai biết phận tơ tằm ấy đã bị quăng quật trong giông bão với 4 lần chạy trốn. Trải qua 15 năm viễn xứ, nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ lần đầu tiên kể lại những đớn đau, tủi nhục của đời mình tại “Sau ánh hào quang”. Nữ nghệ sĩ ngậm ngùi: “Tôi không kể khổ hay tố giác ai cả. Chỉ mong khán giả xem đời tôi như một biển báo để tránh ngã vào hố sâu”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng mở đầu chương trình bằng 3 câu vọng cổ trích từ “Bên cầu dệt lụa”, “Duyên kiếp” và “Truyền thuyết về tình yêu”. Không chỉ là những tác phẩm đã tạo nên hai chữ “Thanh Hằng”, các vở diễn ấy còn là lời dự báo về những sóng gió vùi dập cái tình, cái nghiệp mà cô đã ngậm nhấm suốt nhiều thập kỷ. Và rồi, những dòng huyết lệ sau bức màn nhung lại một lần nữa sống dậy dữ dội .

Lấy chồng năm 16 tuổi vì sợ “người ta dụ dỗ bị chửa hoang”

Thanh Hằng sinh ra trong một gia đình 4 đời là nghệ sĩ. Thậm chí, các chị em của cô như Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và Thanh Ngân đều là những gương mặt được yêu mến trong bộ môn cải lương.

Nghệ sĩ Thanh Hằng và em gái cùng cha khác mẹ Ngân Quỳnh rất thương yêu nhau

Từ năm 6 tuổi, Thanh Hằng đã phải chịu cảnh rày đây mai đó do cha mẹ chia tay. Năm 9 tuổi, Thanh Hằng trốn nhà lần đầu vì sợ bị đưa đi học nội trú. Sống với bà ngoại, cô và người em cùng mẹ khác cha Ngân Quỳnh thường hay ôm màn để ca diễn.

Cùng một dạ mẹ nhưng mang khác dòng máu, vậy mà Thanh Hằng - Ngân Quỳnh thương yêu nhau hết mực. Hai chị em hay cùng nhau lén ôm máy cassette, bỏ vào giỏ đi chợ để sang nhà hàng xóm hát nhép kiếm tiền.

Thấy Thanh Hằng mê hát, bà ngoại đã mua cho cô một chiếc máy may rồi nói: “Nếu con theo nghề may thì khi càng lớn tuổi người ta càng tin tưởng, nhờ cậy con may đồ. Con theo nghiệp hát thì về sau người đời gọi là nghệ sĩ già nó bạc bẽo lắm”. Nói đến đây, Thanh Hằng rớt nước mắt ngậm ngùi. Nhưng với tình yêu sân khấu, Thanh Hằng cũng đã xin ngoại cho đi học hát.

Ở tuổi thiếu niên, Thanh Hằng chia xa người em thân thiết Ngân Quỳnh để gia nhập đoàn Thanh Nga với vai trò là một vũ công.

Đợi mãi chẳng được hát, Thanh Hằng đã trốn đoàn “cô Ba Thanh Nga” để tìm cơ hội khác cho chính mình. Tại đoàn mới, Thanh Hằng sống tập thể cùng rất nhiều anh chị em khác trong đoàn.

Chấp nhận lấy chồng sớm vì sợ tai tiếng nhưng nghệ sĩ Thanh Hằng cũng không biết rằng điều này đã đưa cuộc đời cô vào những chuỗi ngày tăm tối. Nghệ sĩ Thanh Hằng không kềm được cảm xúc khi nhắc lại chuyện của tuổi trẻ. Trấn Thành cũng không cầm được nước mắt khi lần đầu tiên được nghe câu chuyện của đàn chị...

Thanh Hằng chấp nhận lấy người đàn ông làm nghề sắp ghế khán giả khi mới 16 tuổi vì “Sợ người ta dụ dỗ khiến mình chửa hoang”. Cô nói thêm: “Lúc đó thấy người ta thương mình thì lấy đại”. Năm 17 tuổi, Thanh Hằng mang thai đứa con đầu lòng.

Nghệ sĩ Thanh Hằng lấy chồng vội vã năm 16 tuổi vì sợ “chữa hoang”

Thanh Hằng chịu đựng chồng vũ phu vì sợ tai tiếng “nghệ sĩ lắm chồng”

“Cái tài đi với cái tai một vần” - cuộc hôn nhân đầu tiên đã hằn lên đời cô những vết bầm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Khi ấy, Thanh Hằng và Ngân Quỳnh theo 2 đoàn hát khác nhau. Một lần gặp lại chị mình, Ngân Quỳnh tá hỏa khi tận mắt chứng kiến Thanh Hằng bị chồng đánh “mắt bầm tím, sưng to bằng cái chén”. Đau đớn là thế nhưng vì quá mê hát, nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn bất chấp lao lên sân khấu hát, bất chấp bộ dạng thảm thương của mình.

Cô cho biết chồng mình có máu đỏ đen. “Cứ mỗi lần kêu ổng ngừng đánh bài để trông con thì chị lại bị đánh tới tấp” - Thanh Hằng kể cùng Trấn Thành.

Vì thế, nữ nghệ sĩ phải tự mình chăm con: “Chị thường đem con đến cánh gà mà đẩy võng. Nghe trên sân khấu nổ đùng đùng thì lại nhào lên diễn”. Thanh Hằng chịu đựng cảnh bạo hành từ năm này đến tháng nọ. Bị đánh bán sống bán chết.

Trấn Thành thắc mắc lý do nghệ sĩ Thanh Hằng phải cam chịu suốt thời gian dài. Nữ nghệ sĩ trầm ngâm bày tỏ: “Nếu đánh trả lại thì chị là người vợ hỗn mà chia tay thì chị không chịu được điều tiếng dư luận”.

Thanh Hằng luôn bị ám ảnh bởi sự chia tay của cha mẹ mình. Cô sợ nếu mình dứt áo ra đi thì con mình sẽ chẳng còn nơi nương tựa, rày đây mai đó. Không những thế, Thanh Hằng chỉ ước được sống “một vợ một chồng” để xã hội không dị nghị mình là “thứ nghệ sĩ lắm chồng”.

Cứ thế, cô nuốt mọi tủi nhục và đòn roi. Thanh Hằng kể: “Cứ đến dịp Tết, mọi người thường cờ bạc, ăn nhậu là chị lại sợ vì mình sẽ bị chồng đánh nhiều hơn”.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh kể: “Một hôm nọ, mẹ tôi ngất tại chỗ khi nhận được điện tín báo tin chị Thanh Hằng chết rồi từ chính chồng chị”. Tức tốc từ cù lao về Cần Thơ, thân mẫu của Thanh Hằng đau đớn khi biết cô vừa cố tự tử bằng 6 viên thuốc trị sốt rét Ký Ninh.

“Chị cứ thế mà nốc vào vì bị đánh đập đau quá mà không biết bày tỏ cùng ai” - Thanh Hằng rưng rức kể.

Nữ nghệ sĩ thú nhận: “Sân khấu là nơi an toàn nhất đối với chị. Nhiều lần hát xong, chị chỉ muốn đứng mãi trên đó vì vào cánh gà là thể nào cũng bị đánh”.

Chồng cũ thường xuyên dùng con để gây áp lực và hăm dọa: “Mày không còn gì hết tao mới bỏ mày?” Bị đày đọa, Thanh Hằng vẫn âm thầm chịu đựng suốt 5 năm trời trước khi đến với cuộc trốn chạy thứ 3.

Băng Châu

Ảnh: Lê Nhân