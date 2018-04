So Ji Sub bày tỏ tình cảm với “chị đẹp” Son Ye Jin

Son Ye Jin tái hợp với So Ji Sub sau 16 năm

So Ji Sub và Son Ye Jin từng có sự kết hợp tuyệt vời trong bộ phim “Lời cầu hôn ngọt ngào” cách đây 17 năm và gần đây, họ lại khiến fan rơi nước mắt khi kết đôi trong bộ phim điện ảnh lãng mạn “Be with you”.

Son Ye Jin và So Ji Sub đã có sự kết đôi tuyệt vời trong "Be with you".

Ngày 17/4 vừa rồi, Son Ye Jin đã đăng tải hình ảnh cô bên một chiếc xe chở đồ ăn mà So Ji Sub gửi tặng cô và đồng nghiệp của bộ phim “Pretty Noona Who Buys Me Food” (tạm dịch là “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Bộ phim truyền hình “Pretty Noona Who Buys Me Food” đang được phát sóng tại Hàn Quốc và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu phim Hàn tại châu Á bởi mối tình chị-em lãng mạn giữa hai nhân vật chính.

Trên chiếc xe chở đồ ăn, So Ji Sub còn gửi lời động viên Son Ye Jin: “Tôi ủng hộ Son Ye Jin và cả ê-kíp bộ phim “Pretty Noona Who Buys Me Food'”. Son Ye Jin đã tạo dáng với biểu tượng hình trái tim khi đứng trước chiếc xe chở đồ ăn như muốn thể hiện tình cảm và sự biết ơn tới người đồng nghiệp chu đáo.

Son Ye Jin xúc động cảm ơn So Ji Sub vì đã gửi xe chở đồ ăn đêm tới trường quay bộ phim "Pretty Noona Who Buys Me Food".

Son Ye Jin cho biết: “Tôi thực sự xúc động. Đây là một bữa ăn đêm nhẹ nhàng do So Ji Sub gửi tặng. Cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ ăn thật ngon. Chúcẫnh một chuyến bay an toàn từ đảo Jeju”.

Son Ye Jin hiện đang bận rộn với bộ phim “Pretty Noona Who Buys Me Food” trong khi So Ji Sub đang góp mặt trong bộ phim truyền hình “Little House in the Forest”. Cả hai đều đã ngoài 40 nhưng chưa lập gia đình, nên fan thực sự mong muốn So Ji Sub và Son Ye Jin sẽ trở thành tình nhân thật sự ngoài đời.

