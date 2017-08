Siêu mẫu Chrissy Teigen đẹp rạng ngời bên chồng con

John phải lòng Chrissy khi gặp cô lần đầu vào năm 2007 và chủ động theo đuổi cô. Giọng ca từng giành nhiều giải Grammy này đã có nhiều sáng tác lấy cảm hứng từ vợ và chuyện tình giữa anh và Chrissy. Trong đó, ca khúc "All of me" là bản tình ca được John viết riêng tặng vợ.