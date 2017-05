Siêu mẫu béo tiết lộ chồng từng bị gia đình cô ghẻ lạnh

Ashley Graham, 29 tuổi có cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm với Justin Ervin. Chồng cô là một người da đen và cô là người da trắng, vì thế gia đình cô đều sốc khi lần đầu cô đưa bạn trai về nhà giới thiệu.

Chân dài đình đám của tạp chí Sports Illustrated chia sẻ, gia đình cô không ở trong khu vực có nhiều người gia đen, khi cô đi học, lớp cũng không có bạn học da màu, vì thế cả nhà cô không nghĩ rằng cô lại hẹn hò với một người da màu.

“Mẹ tôi thậm chí không nhìn thấy 1 người da đen ngoài đời thực cho tới khi bà ấy 18 tuổi. Vì thế trong thời điểm ấy, tôi chỉ mong cả nhà tôi bị chứng mù màu!”

Chia sẻ trong cuốn hồi ký mới ra mắt, A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like, Ashley Graham cho biết, sai lầm của cô là không báo trước với gia đình là bạn trai cô là người da đen, khi gặp bạn trai cô lần đầu, bà của Ashley Graham cư xử rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Chính Justin đã dạy tôi cách thấu hiểu và bình tĩnh với các thành viên trong gia đình, anh ấy hiểu rằng những người như bà tôi chỉ xem TV và thấy người da đen làm những việc xấu, đó là lý do bà tôi không chấp nhận anh ấy.”

“Justin đã gọi điện chúc mừng ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bà tôi, cuộc điện thoại đã khiến bà tôi hạnh phúc và giờ đây, bà tôi rất yêu quý cháu rể.”

Siêu mẫu ngoại cỡ và chồng - một nhà quay phim đã kết hôn vào năm 2010 và hiện tại rất hạnh phúc bên nhau. Ashley Graham hết lời khen chồng yêu thương, chia sẻ và chăm sóc cô.

Vĩnh Ngọc

Theo DM