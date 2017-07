Shania Twain trẻ đẹp nhắn nhủ chồng cũ bội bạc trong video mới

Shania Twain thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi thông báo kế hoạch trở lại với âm nhạc vào đầu năm 2017 và trong tháng 7 này, cô đã tung ra video clip ca nhạc mới nhất mang tên “Life's About To Get Good”. Giọng hát của Shania vẫn vẹn nguyên như ngày nào và đầy lôi cuốn trong một bản nhạc đồng quê sôi động.

Shania Twain - Life's About To Get Good

Ca khúc được xem là tuyên ngôn sống của Shania Twain, người đã phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật, nghèo đói và cảm giác đau đớn bị chồng phản bội. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc duy nhất của Shania không phải do chồng cũ, nhà sản xuất Robert 'Mutt' Lange, thực hiện. Cặp đôi ly dị sau 15 năm chung sống.

Trong clip, Shania mang đến cho người hâm mộ hình ảnh một nữ ca sĩ quyến rũ, lạc quan ở tuổi 51. Trong một số hình ảnh, hình ảnh của Shania và chồng cũ khi hai người còn hạnh phúc cũng được lật lại. Shania muốn gửi gắm tới người chồng bội bạc rằng, cô vẫn sống tốt và vui vẻ dù không còn anh bên cạnh.

Shania Twain trở lại với âm nhạc sau 15 năm nghỉ ngơi vì biến cố gia đình và bệnh tật.

Trong ca khúc “Life's About To Get Good” có đoạn “Em đã đau khổ, em sợ hãi/Em đã tin anh rất nhiều/Em không thể sống tiếp và em nghĩ rằng, anh đã quá tự mãn… Những điều đó đã giết chết em và anh muốn dành cuộc đời mình bên cô ấy”. Đây là những lời mà Shania nhắn nhủ tới người chồng cũ đã lén lút ngoại tình với chính cô bạn thân của cô.

Song, vượt lên tất cả, Shania đã sống sót qua những ngày tháng buồn bã, đen tối đó bằng chính nghị lực của cô. “Cuộc sống này vẫn đầy niềm vui/Cuộc sống này không dành cho sự đau khổ/Em đã sẵn sàng để được yêu/Và đó là tình yêu mà em đáng được hưởng/Cuộc sống này nhất định sẽ tốt đẹp… Và đã đến lúc em phải quên anh mãi mãi”.

Shania Twain từng được xem là nữ hoàng nhạc đồng quê tại Mỹ.

Trước khi video clip này “lên sóng”, Shania đã có buổi phỏng vấn với Entertainment Tonight. Trong đó, cô nói: “Album đã xong và tôi cảm thấy thực sự rất vui. Đĩa đơn đầu tiên là một ca khúc đầy lạc quan và hi vọng bất kể cuộc sống này có tệ tới mức nào. Tôi muốn chuyển tải thông điệp đó”.

9 năm trước, chồng cũ của Shania - Robert 'Mutt' Lange đã rời bỏ nữ ca sĩ xinh đẹp để đến với cô bạn thân đổng thời là trợ lý của cô, Marie-Anne Thiébaud. Đang đau khổ vì bị chồng phản bội với bạn thân, Shania nhận thêm tin cô bị bệnh và có thể vĩnh viễn mất đi giọng hát. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Shania đã trải qua những ngày tháng “địa ngục” như vậy bằng tình yêu và sự động viên của cậu con trai Eja, con trai của cô và Robert.

Ngoài cậu con trai 15 tuổi, Shania còn tìm thấy sự đồng điệu và động viên từ người chồng hiện tại, Frédéric. Anh chính là chồng cũ của người phụ nữ đã cướp chồng của Shania - Marie-Anne Thiébaud. Hai trái tim tan vỡ đã tìm thấy sự an ủi ở nhau và cùng nhau vượt qua những ngày giông bão để có được cái kết ngọt là một đám cưới diễn ra vào năm 2011.

Giọng ca 51 tuổi trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ trong clip ca nhạc mới toanh "Life's About To Get Good".

Shania Twain từng trải qua những năm tháng ấu thơ khó khăn. Từ năm 8 tuổi, Shania Twain đã phải hát ở quán bar nhằm giúp cha dượng và mẹ có thêm thu nhập. Cô nhiều lần chứng kiến cảnh cha dượng hành hạ mẹ mình. Hôn nhân không hạnh phúc đã khiến mẹ ruột của Shania bị trầm cảm. Nói về mẹ, giọng ca nổi tiếng từng kể rằng: “Mẹ tôi luôn cô độc. Tôi thực sự không hiểu tại sao. Bà luôn quan sát cuộc đời qua ô cửa sổ. Mẹ tôi lúc nào cũng buồn và không đủ dũng khí đối mặt với cuộc đời”.

Chính người mẹ đau khổ này đã động viên Shania Twain theo đuổi sự nghiệp ca hát và không ngừng thành công. Shania từng 5 lần giành giải Grammy và ra mắt những album rất thành công như up Shania Twain (1993), The Woman in Me (1995), Come On Over (1997) and Up! (2002). Mẹ ruột và cha dượng của Shania qua đời sau một tai nạn giao thông và cô buộc phải trở thành chỗ dựa cho các em.

Shania Twain đang hạnh phúc bên người chồng thứ hai, Frédéric.

Shania Twain kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Mutt Lange vào năm 1993, nhưng sau 15 năm bên nhau, nữ ca sĩ xinh đẹp phát hiện chồng ngoại tình với chính bạn thân của cô. Hai người hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2010 và một năm sau đó, Shania tái hôn với người chồng thứ hai.

“Tôi cứ nghĩ hôn nhân là mãi mãi. Tôi thực lòng tin vậy. Tôi đã tưởng mình an toàn và rằng mối quan hệ đầy sáng tạo này sẽ kéo dài mãi. Quả là sai lầm. Người ta chẳng bao giờ biết được điều gì đợi mình ở cuối con đường”, Shania Twain chia sẻ. Khi được hỏi về chồng cũ, Shania khẳng định: “Tôi ước mình chưa bao giờ gặp anh ta”.

Vy Vy

Theo DM