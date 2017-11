Selena Gomez được vinh danh là người phụ nữ của năm

Selena Gomez - Bad Liars

Ngày 31/10 vừa rồi, báo giới tại Mỹ xôn xao trước thông tin Selena Gomez và The Weeknd chia tay sau 10 tháng hò hẹn. Thông tin này được đăng tải không lâu sau khi Selena bị bắt gặp qua lại với "người cũ" Justin Bieber.

Selena Gomez được tạp chí Billboard vinh danh là Người phụ nữ của năm.

Cũng trong ngày hôm qua 31/10, Selena đã trở thành gương mặt phụ nữ tiêu biểu nhất của tạp chí Billboard. Nữ ca sĩ 25 tuổi được khen ngợi là người bản lĩnh khi dám nói lên suy nghĩ của mình và truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tuổi.

Trong lễ trao giải của Billboard tại Los Angeles vào ngày 30/11 tới, Selena sẽ được vinh danh. Những người từng sở hữu giải thưởng Người phụ nữ của năm do Billboard trao tặng trong quá khứ gồm Taylor Swift, Madonna, Lady Gaga, Pink, Katy Perry, Fergie và Beyoncé.

Trong năm nay, Selena Gomez đã trình làng một loạt các ca khúc như Bad Liar, Fetish, It Ain’t Me và Wolves.Cô cũng tham gia seri "13 Reasons Why" và góp mặt trong bộ phim mới hiện chưa có tên của đạo diễn nổi tiếng - Woody Allen.

Selena Gomez đã chia tay với The Weeknd...

...và đang gặp gỡ lại "tình cũ" Justin Bieber.

Có thông tin cho rằng, Selena và The Weeknd chia tay vì không có thời gian dành cho nhau. The Weeknd đang bận lưu diễn trong khi Selena tham gia đóng phim tại New York. Mối quan hệ giữa hai người đã có vấn đề từ vài tháng nay và tới khi Selena lộ ảnh hò hẹn với Justin, thông tin về việc cô và The Weeknd mới được xác nhận.

Chỉ trong vòng hai tuần, Selena đã bị giới săn tin bắt gặp đi chơi cùng Justin 3 lần. Justin chủ động liên lạc lại với Selena sau khi cô công khai chuyện phẫu thuật ghép thận vào tháng trước. Hai người có khá nhiều bạn bè chung nên việc hai người giữ liên lạc cũng khá dễ hiểu.

Một nguồn tin cho hay, Selena và Justin không có ý định hò hẹn trở lại mà chỉ xem nhau như những người bạn. Họ đang cố gắng giữ cho mỗi quan hệ tốt đẹp hơn sau màn cãi nhau nảy lửa vào cuối năm ngoái trên mạng xã hội khi Justin công khai hò hẹn với bạn gái mới.

Nữ ca sĩ nổi tiếng im lặng và vui vẻ đạp xe cùng bạn bè trước tin cô chia tay bạn trai để quay lại với người cũ, ngày 31/10.

Mi Vân

Theo DM