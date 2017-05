“Sao” và những màn thử vai thảm họa

Nhiều năm về trước, George Clooney đã rất muốn được tham gia bộ phim “Dracula” của đạo diễn Francis Ford Coppola. Và vì nhân vật trong phim là một kẻ say xỉn nên George Clooney đã quyết định mang đến một diễn xuất hết sức chân thật bằng cách say khướt trong buổi thử vai. Kết quả, đạo diễn Coppola đã thẳng tay loại George Clooney và còn phản ánh lại với công ty quản lý của nam tài tử.

Chủ nhân của tượng vàng Oscar Eddie Redmayne đã từng có một buổi thử vai “tệ đến thảm khốc” khi muốn thử sức mình với vai diễn Kylo Ren trong “Star wars: A force awakens”. Nam tài tử hồi tưởng rằng: “Họ đưa tôi một kịch bản, giống như là một cảnh của “Star Trek” hoặc thứ gì đó từ “Pride and Prejudice”. Nó từ một trong số những bộ phim đó. Với những bộ phim tối mật, họ sẽ không đưa cho bạn những dòng kịch bản thật đâu. Vì thế, họ đưa cho tôi một cảnh từ “Pride and Prejudice” nhưng lại nói với tôi rằng tôi đang thử vai cho một nhân vật phản diện”.

Nữ diễn viên January Jones từng có một buổi thử vai nhớ đời hồi năm 2000 với tác phẩm “Coyote ugly”. Do bộ phim kể về những cuộc vui và vũ nữ thoát y nên nhà sản xuất đã muốn Jones nhảy nhót trên một cái bàn. Nữ diễn viên chia sẻ một cách hài hước rằng: “Họ nói với tôi rằng tôi sẽ nhảy bài “Kiss” của Prince. Họ nói tôi sẽ múa cột nhưng chẳng hề có cái cột nào cả. Và tôi chỉ biết ngượng chín mặt. Nó thật tồi tệ”.

Là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất tại Hollywood nhưng Scarlett Johansson lại có tới hai lần thử vai thất bại đau đớn. Một là với bộ phim ca nhạc “Les miserables”, Scarlett Johansson đã rất cố gắng nhưng không thể hát nổi vì bị viêm thanh quản. Lần thứ hai là khi nữ diễn viên muốn vào vai Lisbeth Salander trong phim “The Girl with the Dragon Tattoo” nhưng lại bị từ chối vì... quá gợi cảm so với nhân vật.