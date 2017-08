Quế Vân khoe nhan sắc khác lạ sau hai lần phẫu thuật thẩm mỹ

Không giống như nhiều người khác, Quế Vân rất cởi mở trong chuyện chia sẻ về việc mình can thiệp dao kéo để lên đời nhan sắc. Cô không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh trong cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Khuôn mặt tròn bầu bĩnh khiến cô trẻ hơn rất nhiều so với khuôn mặt V-line trước đây. Những rãnh nếp nhăn trên khuôn mặt cũng biến mất sau những can thiệp của đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc. Đôi mắt to tròn với mí mắt rõ cũng là điểm nhấn khiến Quế Vân trở nên trẻ hơn rất nhiều. Cô là một trong số ít những người đẹp được coi là đại phẫu thành công nhan sắc của Vbiz.

Mới đây, Quế Vân đã thực hiện bộ ảnh mới nhất sau khi phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 2 tại Hàn Quốc. Trong lần này, cô chỉ thực hiện phẫu thuật lại chiếc mũi của mình thanh thoát và cao hơn. Quế Vân chia sẻ, đến thời điểm hiện tại nữ ca sĩ hài lòng với nhan sắc sau 2 lần phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Hà Thanh