Phải chăng sao Việt ngày càng cởi mở hơn chuyện “dao kéo”?

Nhiều sao Việt công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Thẩm mỹ để “trùng tu nhan sắc”, tuy nhiên, hậu phẫu thuật, gương mặt của Hoàng Tôn bị biến dạng không mong muốn, và nam ca sĩ đã nhờ cộng đồng mạng tìm nơi uy tín để “dao kéo” lại.

Hoàng Tôn công khai nhờ cộng đồng mạng tìm nơi uy tín để “dao kéo” lại.

Hoàng Tôn chia sẻ: “Về mũi bị sưng to, và lâu, trong ảnh đầu là hơn 4 tháng rồi vẫn to, không thon, đầu mũi thì bị đỏ lên, nổi mạch máu... Về cằm thì cũng sưng rất to và lâu, ảnh đầu là mình đã có dùng filler để nhìn liền với mặt hơn, các bạn có thể thấy trong hình 3 là cằm nhìn bị rất dài, không kết nối với mặt và đến giờ vẫn có cảm giác cộm khó chịu”.

“Về hỗ trợ sau phẫu thuật, hầu như là không có, trả lời rất đại khái kiểu “anh thấy như vậy là đẹp rồi”, “do mũi em bị mụn nên mới đỏ vậy”, “do đầu mũi em to sẵn nên không thu nhỏ lại được”… nói chung là mình thấy không nhiệt tình hỗ trợ và sửa lại cho khách nếu không cảm thấy hài lòng”.

Sau khi phủ nhận việc chỉnh sửa toàn bộ gương mặt, mới đây, Lưu Hương Giang thừa nhận chỉnh sửa mũi. “Khi Giang đã sinh 2 con và phải lo lắng nhiều thứ trong cuộc sống, để giữ được vẻ đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn phải nỗ lực rất nhiều”, Lưu Hương Giang nói.

Lưu Hương Giang thừa nhận chỉnh sửa mũi.

“Là con người dù là nam hay nữ, ai cũng muốn bản thân mình hoàn thiện hơn cũng như đẹp hơn trong mắt người khác”, cô nói.

Tin đồn về lạm dụng dao kéo quà đà cũng khiến nữ ca sĩ Minh Chuyên công khai lên tiếng “phản pháo”. Trả lời PV của Dân trí, Minh Chuyên nói rằng, chuyện cô chỉnh mũi là có và cô cũng từng công khai có “chỉnh sửa” để “vừa mắt công chúng hơn”. Tuy nhiên cô khẳng định những tin đồn cô “đập đi làm lại toàn bộ” là vô căn cứ.

Minh Chuyên nói rằng, cô chỉnh sửa mũi để “vừa mắt công chúng hơn”.

Minh Chuyên được chuyên gia thẩm mỹ tiêm thẳng chất làm đầy vào mũi và dùng tay để cố định sống mũi. Chiếc mũi cân đối khiến cô tự tin hơn với ngoại hình của mình ở thời điểm hiện tại.

Nhan sắc khác thường vì... mát xa, bấm huyệt, thay đổi tự nhiên?

Sau Hoa hậu 2014, Kỳ Duyên có lẽ là người đẹp có nhiệm kì sóng gió nhất với bão scandal liên tục ập đến. Hoa hậu bị nghi ngờ cậy nhờ dao kéo để chỉnh sửa nhan sắc nhưng phủ nhận việc này và cô khẳng định cô chỉ mát xa, bấm huyệt để mặt thon gọn hơn.

Nhan sắc ngày càng khác lạ của Kỳ Duyên.

Người đẹp nói, dù mình có nhiều khuyết điểm trên gương mặt nhưng cô trân trọng vẻ đẹp tự nhiên thừa hưởng từ bố mẹ. Ngoài ra, cô cũng kết hợp với thực đơn ăn kiêng của bác sĩ và tập thể thao đều đặn để có vóc dáng thon gọn, giảm mỡ thừa. Tuy nhiên công chúng vẫn không hài lòng về câu trả lời này vì nhan sắc Kỳ Duyên ngày càng khác biệt so với thời điểm mới đăng quang.

Mai Phương Thúy khẳng định ngực mình lớn một cách tự nhiên.

Một Hoa hậu khác khiến công chúng đặt dấu hỏi về nhan sắc là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Từ người sở hữu vòng một khiêm tốn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đã khiến nhiều người tò mò khi khoảng thời gian sau đó xuất hiện trên phương tiện truyền thông với đôi gò bồng đảo nở nang. Tuy nhiên, trước mọi câu hỏi về vấn đề này, cô luôn khẳng định ngực mình lớn một cách tự nhiên.

Nhan sắc khác lạ của Diệp Lâm Anh được so sánh với cô nàng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Park Bom của nhóm 2NE1.

Gần đây Diệp Lâm Anh cũng gây xôn xao dư luận, vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt sưng húp bất thường, phần cằm trở nên đầy đặn, sống mũi cao. Nhan sắc khác lạ này của Diệp Lâm Anh còn được so sánh với cô nàng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Park Bom của nhóm 2NE1. Tuy nhiên nữ diễn viên chỉ im ặng. Cô không lên tiếng bất cứ điều gì trước mọi nghi án.

Vẫn còn nhiều sao Việt đứng ngoài trào lưu dao kéo

Những biến chứng trong việc lạm dụng dao kéo là điều khiến Diệp Bảo Ngọc bảo toàn quan điểm của mình.

Khi được hỏi về việc gần đây không ít sao nữ xuất hiện với hình ảnh lạ lẫm và đứng trước nghi vấn đụng đến dao kéo, Diệp Bảo Ngọc có nghĩ đến việc cậy nhờ phương pháp làm đẹp này không, cô khẳng định với Dân trí bản thân nói không với vẻ đẹp nhân tạo.

Diệp Bảo Ngọc tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên, cô chỉ chú trọng giữ dáng và chăm sóc da một cách đều đặn để luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn. Những biến chứng trong việc lạm dụng dao kéo cũng là điều khiến Diệp Bảo Ngọc bảo toàn quan điểm của mình. Chiếc cằm Vline hay mũi Sline không phải là điều khiến cô phải chạy đua.

Yêu thích vẻ đẹp tự nhiên nên dù có nhiều khiếm khuyết nhưng Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang vẫn rất tự tin với bản thân. Đôi lần không hài lòng về khuôn mặt chữ điền của bản thân nhưng Diễm Trang cho biết cô không có ý định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ.

Đôi lần không hài lòng về khuôn mặt chữ điền nhưng Diễm Trang vẫn nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Á hậu Thùy Dung bày tỏ quan điểm về “phẫu thuật thẩm mỹ”, “scandal” (Clip: Mạnh Thắng).

Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung cho rằng: “Nếu như ai có đủ điều kiện, can đảm cũng như mong muốn thì Dung cũng không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại, tôi rất hài lòng với vẻ đẹp tự nhiên của mình. Nhưng chưa biết được, nếu sau này có một điều gì đó khiến Dung cảm thấy cần hoàn thiện hơn thì sẽ có thể nghĩ đến chuyện thay đổi mình một chút”.

Khi được hỏi nếu thay đổi, sẽ lựa chọn điều gì, Thùy Dung nói: “Nếu thay đổi thì có thể đó sẽ là hàm răng. Với tôi, phụ nữ đẹp nhất là khi cười vì nếu có một hàm răng đẹp thì nụ cười ấy sẽ rất tỏa sáng”.

