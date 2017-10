Ồn ào lý do Huyền My trượt Top 5 và cú lừa đảo của Golf Queen 2017

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới diễn ra vào tối ngày 25/10 tại đảo ngọc Phú Quốc, Việt Nam kết thúc, ngôi vị cao nhất Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 đã thuộc về Maria Jose Lora, người đẹp 27 tuổi đến từ Peru.

Đại diện Việt Nam - Á hậu Huyền My dừng chân ở Top 10, nhiều nhận định cho rằng, tuy chỉ lọt top 10 nhưng cũng được xem là kỳ tích của Huyền My tại cuộc thi năm nay bên cạnh các đối thủ mạnh.

Tuy vậy, Huyền My đã bật khóc nức nở ngay sau khi chương trình Hoa hậu Hòa bình kết thúc, cô cũng từ chối trả lời phỏng vấn của báo giới sau cuộc thi.

Nhận định về Huyền My sau đêm chung kết, giám khảo Sĩ Hoàng cho biết: “Huyền My đã nỗ lực ngay từ đầu, nhưng chưa thể hiện được trọn vẹn vị thế của đại diện chủ nhà. Hình ảnh đời thường mờ nhạt, trong khi các thí sinh khác dù xuất hiện ở đâu cũng nổi bật, từ trang phục, diện mạo...”

Ngay sau thông tin Á hậu Huyền My trượt Top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, một trang tin điện tử đã chụp màn hình facebook cũng như instagram của Á hậu Tú Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá lạ. Theo đó trên Facebook và Story của Instagram, Tú Anh viết: “Đã bảo ông trời có mắt”, “Gieo nhân nào gặp quả ấy”. Trên mạng xã hội, nhiều người đã đặt nghi vấn Tú Anh đang “hả hê” trước thất bại của Huyền My dù trước đó, Huyền My và Tú Anh được cho là khá thân thiết.