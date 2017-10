Nữ chính “Hoa cỏ may 3” bàn từ bê bối của “ông trùm” Hollywood đến showbiz Việt

Cơ duyên nào đưa Lương Giang đến với vai Giang trong Hoa cỏ may phần 3?

Tôi từng có cơ hội cộng tác với Đạo diễn Lưu Trọng Ninh ở phim “13 nữ tù”, sau phim đó tôi lại đóng “Khát vọng Thăng Long” cũng của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh (bộ phim từng đại diện Việt Nam dự Oscar 2012).

Đến phim “Hoa cỏ may” phần 3, tôi không phải casting nữa vì đạo diễn đã biết “à, cô này hợp với vai này” và liên hệ với tôi nói rằng: “Có một vai, anh thấy khá phù hợp với em. Em xem kịch bản thấy hợp thì vào vai" và sau đó anh đề nghị lấy luôn tên nhân vật là Giang. Tôi rất vui sướng vì điều này.

Lương Giang (thứ 3 từ phải sang) và ekip phim Hoa cỏ may phần 3.

Ngày xưa tôi vốn đã là fan của Hoa cỏ may phần 1, phần 2, tôi đặc biệt thích vai diễn của chị Vy Cầm, cứ xuýt xoa chị ấy xinh thế nên khi phần 3 được mời, tôi thích luôn.

Với tôi, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh là người làm nghề rất giỏi, bài bản, chỉ dạy cho tôi kiến thức về nghề như một ông anh thật sự nên tôi rất quý trọng anh.

Gần đây, công chúng đề cập rất nhiều đến câu chuyện đổi tình lấy vai diễn, đặc biệt là sau khi vụ bê bối tình dục của “ông trùm” Hollywood bị phanh phui. Quan điểm của chị về vấn đề này ra sao?

Quan điểm của tôi không thích chuyện đổi chác. Với những người làm nghệ thuật như đạo diễn, nhà văn hay họa sĩ, khi sáng tác đều phải có cảm xúc mới làm nghề được. Tôi luôn trân trọng cảm xúc của các tác giả nhưng những gì không phải cảm xúc chân thật hay chỉ là hình thức mang ra đổi chác thì với tôi không có giá trị.

Chị đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh gặp phải lời đề nghị khiếm nhã?

Đến với điện ảnh, tôi có nguyên tắc cố gắng hết sức, tôn trọng khán giả. Mọi người hay nói về những lời đề nghị ong bướm, về câu chuyện đổi chác tình cảm trong showbiz nhưng may mắn là từ trước đến giờ tôi chưa gặp vấn đề với đạo diễn nào cả.

Tôi được làm việc với những đạo diễn rất nghiêm túc như chú Hồng Sơn, anh Trọng Trinh, anh Đức Huy, anh Trịnh Lê Phong, anh Lưu Trọng Ninh, anh Tiến Dũng,… Tất cả mọi người đều làm việc với thái độ tôn trọng diễn viên.

Cô chia sẻ, trong công việc có nguyên tắc riêng và may mắn chưa từng gặp lời đề nghị khiếm nhã.

Nhiều khi xã hội có chuyện này chuyện kia, tôi không dám chắc nhưng với cá nhân tôi, chưa bao giờ xảy ra vấn đề đấy.

Tôi nghĩ câu chuyện này cũng xuất phát từ chính mỗi người, không ai ép buộc được mình. Gần đây mọi người chắc cũng biết đến vụ bê bối tình ái của đạo diễn Hollywood, tôi nghĩ những điều đó trong showbiz Việt không hiếm nhưng bao giờ cũng có cả 2 mặt. Nếu mình làm nghề có nguyên tắc và chừng mực riêng, không cổ súy theo thì những vấn đề đó sẽ không xảy ra với mình.

Còn nếu chẳng may người ta buông lời với mình thì chỉ cần mình nói chuyện dứt khoát, đàng hoàng cho họ biết thì sẽ không ai dám đi xa hơn. Có thể sẽ bị mất vai nhưng không có nghĩa mình phải như vậy. Mọi chuyện đều do bản thân mình quyết định hết.

Tại sao khác với nhiều người đẹp, chị không lựa chọn hoạt động showbiz mạnh mẽ?

Mỗi người đều có một đường đi riêng. Sự nổi tiếng vô cùng lắm, nhiều khi không đong đếm được. Tôi hạnh phúc khi được làm những công việc truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là tình yêu hội họa bằng công việc dạy vẽ cho trẻ em, người lớn và giúp đỡ được cộng đồng với các hoạt động hướng thiện.

Cô được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và đời tư không scandal.

Nhiều người yêu mến vì chị là một trong số những nghệ sĩ có một gia đình yên ấm. Cơ duyên nào để chị và ông xã quen biết nhau?

Tôi và ông xã quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Ban đầu, anh không nghĩ tôi làm nghệ thuật mà nghĩ tôi làm nhân viên văn phòng. Sau đó anh mới biết Giang làm diễn viên. Sau khi tiếp xúc chúng tôi thấy hợp nhau và anh khá tôn trọng nghề nghiệp của tôi, ủng hộ tôi theo đuổi đam mê.

Quen tôi, anh nói rằng, hóa ra thị phi khi nói đến nghề diễn viên hay người mẫu không hoàn toàn đúng, ở đâu cũng có người này, người kia. Đến giờ chúng tôi đã kết hôn được 4 năm.

Bên cạnh nghiệp diễn, cô đam mê hội họa.

Chị có thể chia sẻ một chút về ông xã?

Anh xã rất đàn ông, nói ít làm nhiều, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tìm hiểu 3 năm trước khi cưới nên chúng tôi không bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Phim nào tôi đóng anh cũng xem và góp ý.

Nhìn chị mong manh thế này, không biết tính cách của chị khi ở nhà như thế nào?

Tính tình Giang cởi mở nhưng cũng hướng nội, thích trẻ con, cây cối và cũng có những lúc sắc sảo. Trên đường đời không phải lúc nào cũng yên ả. Đến giờ ở nhà không ai khen Giang hiền nữa.

Ngày xưa ông xã bảo trông cô này hiền, nhẹ nhàng, điệu thế. Một thời gian sau anh ấy nhận ra Giang điệu thật nhưng không hiền (cười). Giang thích sống hướng thiện, còn tính cách thì trong mỗi hoàn cảnh sẽ có một góc độ khác nhau là chuyện bình thường mà.

Khi vợ chồng chẳng may có mâu thuẫn, anh chị sẽ xử lý ra sao?

Vợ chồng Giang tôn trọng quan điểm, nếu có cảm xúc thì nói với nhau. Khi có vấn đề cần tranh luận thì câu chuyện dừng lại ở đó, không xung đột trước mặt con. 10 phút sau hai vợ chồng tự giác hẹn nhau ra quán café, và lúc đó thì có khi vấn đề lại dịu xuống rồi (cười).

Quan niệm của chị về hạnh phúc như thế nào?

Quan niệm của Giang về hạnh phúc rất đơn giản. Có khi buổi sáng tỉnh dậy ra ngoài thấy một bông hoa hồng mới nở, cảm nhận hương thơm đã là hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là những người xung quanh được hạnh phúc, bản thân mình có sức khỏe làm những công việc yêu thích.

Lương Giang cũng gắn bó và yêu thích dạy vẽ cho các em nhỏ. Cô muốn truyền cảm hứng về tình yêu hội họa cho các em.

Còn đức tính hi sinh mà mọi người vẫn thường nói tới của người phụ nữ Việt, Giang cho rằng, hi sinh trong sự mạnh mẽ khác với hi sinh một cách mù quáng. Có những người phụ nữ nói rằng: “Tôi hi sinh cho ông một đời, hết lòng hết dạ mà giờ ông lại đi với người phụ nữ khác không ra gì”. Giang không đánh giá cao. Không có nghĩa mình hi sinh thì người khác sẽ đáp lại.

Nếu hi sinh trong sự hạnh phúc thì mình hãy làm, còn nếu hi sinh trong chịu đựng thì đừng làm. Bản thân Giang, Giang cũng có những hi sinh cho gia đình, cho con cái. Quan điểm của Giang là mình cố gắng nhưng nếu trong trường hợp người bạn đời có thể không như mình mong muốn thì vui vẻ buông tay. Người ta nói có thứ tình yêu buông tay cơ mà.

Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào từ khi có con?

Trước đây khi còn độc thân, đi đóng phim đến 8, 9 giờ tối, về tới nhà đã thấy mẹ chờ cửa và nấu sẵn cơm cho ăn. Ăn xong lên giường chat với bạn bè, đọc truyện, đắp mặt,… Giang không phải nghĩ ngợi gì nhưng đến khi có gia đình, Giang ý thức hơn về việc sắp xếp thời gian, cân đối lại công việc.

Cô cho rằng, phụ nữ cũng phải biết tận hưởng và dành thời gian cho chính mình mới yêu thương được những người xung quanh mình.

Giang từng có thời gian gắn bó với công việc của đài truyền hình đến 8 năm từ khi sinh viên cho đến khi ra trường (với các công việc như phát thanh viên, thư kí chương trình, hội đồng nghiệm thu…) nhưng khi có con tôi phải suy nghĩ lại.

Sức mình không thể phân thân cho quá nhiều việc làm vợ, làm mẹ, làm đài truyền hình, dành thời gian cho phòng tranh, đóng phim,… nên tôi nghỉ công việc truyền hình. May mắn khi đó Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương tuyển giảng viên, tôi bắt đầu công việc mới và cũng yêu công việc này lắm.

Bình thường tôi ít khi đi chơi, ngày nào làm xong cũng về nhà với con nhưng mỗi tháng tôi dành thời gian đi du lịch một lần. Ông xã rảnh thì đi cùng còn không thì đi với hội chị em để tìm cảm hứng mới cho cuộc sống.

Cảm ơn diễn viên Lương Giang về cuộc trò chuyện!

Phương Nhung