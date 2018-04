Ninh Dương Lan Ngọc phủ nhận chuyện đang hẹn hò S.T

Chiều ngày 18/5, tại TPHCM, Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với phong cách thời trang cực ngầu trong buổi giới thiệu dự án điện ảnh mới nhất của mình sau thành công sau vai diễn Như Ý trong “Cô Ba Sài Gòn”.

Cũng trong lần xuất hiện này, không ít sự quan tâm dành cho Lan Ngọc liên quan đến thông tin cô cùng nam diễn viên S.T – thành viên nhóm 365 được cho là đang hẹn hò với nhau. Khi nhận được câu hỏi về việc này, Lan Ngọc cũng vô cùng bất ngờ. Cô khẳng định hoàn toàn không có việc cả hai đang tìm hiểu nhau như một số thông tin được các báo đưa ra gần đây.

“Chúng tôi là bạn bè thân thiết và chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ yêu nhau”, nữ diễn viên khẳng định những thông tin cô và S.T đang tìm hiểu nhau là tin đồn vô căn cứ.

Bộ phim đã đưa nữ diễn viên xinh đẹp Diễm My 9X thoát khỏi hình ảnh “bình bông di động” và gặt hái nhiều thành công với những vai diễn trong các dự án điện ảnh tiếp theo của cô.

Thế nhưng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc sẽ là người đảm nhận vai nữ chính trong phần 2. Đây là câu chuyện xoay quanh những người phụ nữ thành thị, về công việc, tình yêu, cuộc sống của giới văn phòng hiện đại với lối sống có gout. Nhân vật “gái già” trong phần 2 được đo ni đóng giày cho Ninh Dương Lan Ngọc với chủ đề hứa hẹn gây chú ý: “Khi máy bay bà già sụp bẫy phi công trẻ”.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ về lý do "thay máu" toàn bộ dàn diễn viên trong phần 2: “Sau ba năm quay trở lại, chúng tôi quyết định phải mang lại một góc nhìn mới mẻ hơn, thời thượng hơn. Đó là lý do tôi và đạo diễn Namcito quyết định thay mới toàn bộ dàn diễn viên cũ. Sự hợp tác với Ninh Dương Lan Ngọc lần này tạo cho tôi nhiều cảm hứng và cả hai chúng tôi cùng nhau bàn bạc rất nhiều để sự xuất hiện của "Gái già lắm chiêu 2" sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả!”

Với thành công của Diễm My ở phần đầu tiên, không ít người cho rằng đây cũng sẽ là áp lực không nhỏ với Ninh Dương Lan Ngọc, cô chia sẻ: “Tôi không sợ bị so sánh với My, thật ra mỗi người có một hình ảnh nên rất khó trùng lập, với mỗi câu chuyện khác nhau nên cũng không phải gọi là sự thay thế”.