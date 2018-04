Những cái chết gây sốc của loạt sao nổi tiếng

Avicii, DJ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Thuỵ Điển, vừa qua đời tại Muscat, Oman vào hôm 20/4 vừa qua. Sự ra đi của Avicii là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ vì năm nay, DJ tài năng này chỉ mới 28 tuổi đời.

Tom Petty, rocker huyền thoại đã qua đời ở tuổi 66 vào hôm 2/10/2017 và khiến cho rất nhiều người hâm mộ cảm thấy bàng hoàng, đau xót.

Nam diễn viên phim "Titanic", Bill Paxton bị chẩn đoán phình động mạch chủ và phải trải qua một ca phẫu thuật thay van. Tuy nhiên, Bill Paxton lại bị đột quỵ ngay trên bàn mổ và vĩnh viễn ra đi hồi tháng 2/2017.

Hồi tháng 12/2016, ngôi sao nổi tiếng Alan Thicke đã bất ngờ qua đời do một cơn đau tim. Điều đặc biệt là trước đó, Alan Thicke vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh và thậm chí còn đi chơi khúc côn cầu với con trai trước khi bi kịch xảy ra.

Trước khi qua đời vào tháng 11/2014, người đẹp Diem Brown đã trải qua suốt một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Từng chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này vào năm 2006 nhưng Diem Brown lại bị tái phát bệnh tình và đã phải ba lần chiến đấu với tử thần. Dù đã ra đi mãi mãi ở tuổi 32 nhưng nghị lực sống của Diem Brown vẫn khiến cho nhiều người cảm phục.

Hồi tháng 10/2014, xác của nữ diễn viên Misty Upham bất ngờ được tìm thấy tại một vìa rừng gần Seattle và cho đến tận bây giờ, nguyên nhân tử vong của Misty Upham vẫn là một bí ẩn.

Sau khi tham gia một sự kiện từ thiện, Paul Walker đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chiếc xe thậm chí còn lộn nhào trên không trung, khiến cho tử thần dễ dàng cướp đi mạng sống của nam tài tử điển trai cùng bạn thân Roger Rodas, người ngồi sau vô lăng khi đó.

Việc nghiện ngập đã khiến Amy Winehouse phải trả một cái giá quá đắt khi mãi mãi ra đi ở tuổi 27. Và cho đến tận bây giờ, cái chết của Amy Winehouse vẫn là một bài học đắt giá cho người hâm mộ.

Sự ra đi đột ngột của Michael Jackson hồi năm 2009 từng khiến cho cả làng giải trí rung động. Dù bác sĩ riêng Conrad Murray của Michael Jackson đã bị buộc tội ngộ sát nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh cái chết của "ông hoàng nhạc pop".

Vào ngày 22/1/2008, nam tài tử Heath Ledger được tìm thấy đã tử vong tại căn hộ riêng ở thành phố New York. Nguyên nhân cái chết là do Heath Ledger bị trầm cảm và chết do dùng thuốc quá liều. Tuy vậy, cũng có nhiều người tin rằng chính vai diễn Joker nổi tiếng đã ám ảnh Heath Ledger và khiến nam diễn viên tài hoa này phải bỏ mạng.

Một tai nạn xe hơi thảm khốc hồi năm 1955 đã vĩnh viễn cướp đi mạng sống của huyền thoại điện ảnh James Dean. Và có lẽ, vì đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 24 nên James Dean lúc nào cũng là thần tượng bất diệt trong điện ảnh.

Dung Nhi

Theo US