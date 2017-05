Những bộ phim tham vọng bậc nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới

Dựa trên thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien, “The lord of the rings” thực sự là một khúc tráng ca bằng ngôn ngữ điện ảnh vừa đen tối vừa dữ dội với từng khoảnh khắc giao tranh nghẹt thở giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái thiện và cái ác. “The lord of the rings” không chỉ gặt hái được vô số giải thưởng mà còn chính thức mở ra một thế giới huyền ảo thần tiên mới cho điện ảnh với nhiều giống loài như người, người lùn, tiên, pháp sư, yêu tinh…