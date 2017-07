Nhóm Tik Tik Tak và chuyện lần đầu mới kể sau 14 năm vắng bóng

Nhóm nhạc Tik tik tak và ca khúc "Ngày xưa ơi".

Tik Tik Tak là một phần kí ức của những người yêu nhạc thế hệ 8x.

Cùng với Quả Dưa Hấu, Tam Ca 3A thì Tik Tik Tak là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng ở Hà Nội được vô cùng yêu mến những năm 99, 2000, là một phần kí ức của những người yêu nhạc thế hệ 8x.

Nhóm thành lập từ năm 1998, gồm 4 thành viên: Yến Dung (chị cả), Hồng Thúy, Thúy Vân và Võ Thu Hà (em út). Tháng 5 năm 2003 nhóm chính thức tan rã để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu nhạc.

Mới đây, trong chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV, nhóm Tik Tik Tak đã hội ngộ sau 14 năm tan rã và đã có những giờ phút cùng kề vai sát cánh, ôm lấy nhau, gửi tới người hâm mộ những ca khúc gắn liền tên tuổi khi xưa như Last Thing On My Mind, Vào hạ,... và những ca khúc mới bây giờ như: Sau tất cả,...

Tik tik tak và tạo hình gắn bó với tên tuổi của nhóm một thời.

4 cô gái cũng cùng nhau ôn lại những kí ức thanh xuân tươi đẹp và chia sẻ những câu chuyện lần đầu mới kể. “Cả 4 đứa cứ gặp nhau là ngập tràn cảm xúc, không cần phải sân khấu lớn hay nhỏ”, các thành viên chia sẻ.

4 cô gái cho rằng, ca khúc đầu tiên khiến công chúng nhớ đến Tik Tik Tak có thể kể đến Vào hạ. Khi nhóm thể hiện ca khúc này cũng là lần đầu tiên các nhóm nhạc thời bấy giờ được đứng trên một sân khấu lớn.

Chị cả Yến Dung chia sẻ, cách hát của nhóm, đó là, tùy theo tuyến giai điệu phù hợp của từng ca khúc hợp với người nào thì người đó là bè chính.

Khi được MC đề nghị nói thật và “khui” tật xấu của nhau, Hồng Thúy đã "phản ứng" khi biết, 3 thành viên ban đầu phong danh người “đanh đá” nhất cho Hồng Thúy khi cô vắng mặt.

Tuy nhiên, trong lần tái xuất, “ba mặt một lời” này, Hồng Thúy cho rằng: “Hà tuy bé nhất nhưng đanh đá nhất, đành hanh nhất”. Võ Thu Hà là người thường đưa ra ý kiến phản biện nhất còn Hồng Thúy hay “đấu” lại phản biện của Võ Thu Hà.

Chị cả Yến Dung được nhận xét là người chậm nhất, nên được mệnh danh "Dung rùa". Nhưng cùng nhớ tính cách đó, Yến Dung được coi là người dung hòa mối quan hệ của các thành viên khi có xích mích trong nhóm.

Còn Thùy Vân được cho là khéo nhất và biết cách “giấu rất nhiều cái xấu”. Yến Dung bật mí, Thùy Vân có một tính “xấu” là không quản lí được cảm xúc, nhiều lúc để cảm xúc bùng nổ quá.

Tuy hay chành chọe là vậy nhưng các thành viên trong nhóm vẫn rất thương mến nhau. Và theo em út Võ Thu Hà: “Các chị văn nghệ sĩ, sống bản năng và rất nóng nhưng chóng quên và rất tình cảm”.

Tik tik tak hội ngộ sau 14 năm. Ảnh: Bữa trưa vui vẻ.

Gắn bó và nổi đình nổi đám là vậy, tuy nhiên, nhóm có một giai đoạn tan rã, chỉ có 2 thành viên. Thùy Vân cho biết: “Chuyện chia tay đối với các ban nhóm là việc không ai muốn vì chúng tôi có tình cảm như chị em ruột thịt vậy. Mặc dù bình thường có cãi cọ, nhưng sau cãi cọ, chúng tôi hiểu nhau hơn, thương nhau hơn.

Lí do chúng tôi tan rã khi đó là do “con chim lớn” Yến Dung bỏ đi lấy chồng khiến các em vô cùng bơ vơ, sau đó “con chim nhỏ nhất” Võ Thu Hà cũng bay sang Singapore, chỉ còn hai “con chim nhỡ” Thùy Vân, Hồng Thúy có duyên cùng vào TP HCM, tựa vào nhau để sống”.

Từ trái qua phải: Thùy Vân, Hồng Thúy, Võ Thu Hà, Yến Dung. Ảnh: Bữa trưa vui vẻ.

Tik Tak New với hai thành viên đã ra đời như thế nhưng cũng không kéo dài lâu vì sau đó Hồng Thúy sang Mỹ định cư. Trong thời gian hoạt động hai thành viên, họ ra ra album Sao không về bên em giàu cảm xúc.

Thùy Vân bộc bạch, khi hát đôi, hai cô gái ban đầu khá hụt hẫng vì không còn ai “chí chóe”. “Người rùa nhất là chị Dung thì vốn làm kế toán, lo bản phối, bè cho nhóm, lúc này chúng tôi mới ngậm ngùi biết quý sự có mặt của Dung. Đi diễn thì Hồng Thúy hay đòi chia tiền nhưng toàn chia sai”, Thùy Vân chia sẻ hài hước.

Nghe lời “trách móc” của các em, Yến Dung cho biết, cô rất tiếc nhưng buộc phải dừng lại vì bước vào cuộc sống gia đình, đành chấp nhận “bỏ cuộc chơi”. Hiện tại, Yến Dung tập trung vào công việc kinh doanh. “Dung sống khép kín, chỉ thỉnh thoảng các chị em về nước “khai quật”, Dung mới tham gia góp vui”, cô nói.

Võ Thu Hà thì sinh sống ở Singapore với một gia đình yên ấm, ổn định. Hồng Thúy hiện đã định cư tại Mỹ và hoạt động ca hát ở hải ngoại. 2 năm cô mới về nước một lần. Trong khi đó Thùy Vân là giảng viên thanh nhạc.

14 năm mới lại cùng nhau kề vai sát cánh hát chung, 4 cô gái gọi đây là mối nhân duyên đặc biệt vì hiếm khi có dịp Võ Thu Hà và Hồng Thúy cùng về nước một dịp như thế này. Võ Thu Hà chia sẻ: “Khi mỗi người có một cuộc sống mới, chúng tôi hiểu cũng đến lúc phải dừng lại cuộc chơi nhưng sẽ luôn bên nhau”.

Phương Nhung