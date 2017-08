Nhìn lại những gia đình giúp Hollywood “hốt bạc” mỏi tay

Ở phần phim đầu tiên của “Guardians of the Galaxy”, khán giả đã rất tò mò về thân thế của Star-Lord (Chris Pratt thủ vai) và đến phần phim thứ hai thì không chỉ bố mà cả mẹ của Star-Lord cũng đã được trình làng với sự tham gia diễn xuất của Kurt Russell cùng Laura Haddock

Ở phần phim thứ 5 của “Pirates of the Caribbean”, người xem đã rất bất ngờ khi khám phá ra rằng thuyền trưởng Barbossa (Geoffrey Rush thủ vai) lại có một cô con gái xinh đẹp như Carina Smyth (Kaya Scodelario thủ vai)

Một gia đình khác trong “Pirates of the Caribbean” cũng đã được trình diện ở phần 5 là cặp bố mẹ Elizabeth Swann (Keira Knightley) - Will Turner (Orlando Bloom) và cậu con trai Henry Turner (Brenton Thwaites)

Trong phần phim “Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull”, các khán giả đã có cơ hội làm quen với nhân vật Mutt Williams (Shia LaBeouf thủ vai), con trai của Jones (Harrison Ford thủ vai) và Marion Ravenwood (Karen Allen thủ vai)