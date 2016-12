Nhiều lời chúc mừng năm mới nghệ sĩ gửi tới độc giả Dân trí

Nhân dịp năm mới 2017, đông đảo các nghệ sĩ - là những tên tuổi đã gắn bó cùng Dân trí suốt những năm qua đã dành lời chúc thân thương đến quý độc giả của Dân trí.

Nghệ sĩ Việt chúc Tết đọc giả Dân trí

NSND Hồng Vân

Tôi xin chúc độc giả Dân trí một năm mới nhiều sức khỏe, mọi việc đều thành công. Năm nay, sân khấu của Hồng Vân sẽ tiếp tục gửi đến khán giả của mình những vở diễn mới. Hồng Vân cũng mong rằng nghệ sĩ sẽ luôn được sống trong tình yêu thương của khán giả thân thương gần xa.

NSƯT Kim Xuân - Ca sĩ Huy Luân

Dân trí là một tờ báo rất thân quen với gia đình Kim Xuân. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc độc giả thân thương của báo Dân trí năm Đinh Dậu 2017 luôn làm ăn tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Đặc biệt sẽ luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Huy Luân xin chúc độc giả Dân trí một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và một năm mới an khang, thịnh vượng.

Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương gửi lời tri ân, cám ơn độc giả và báo Dân trí đã luôn yêu thương và ủng hộ Phạm Hương trong suốt 1 năm vừa qua. Chặng đường đi sẽ còn rất dài và tình yêu thương của mọi người là động lực để Phạm Hương luôn phấn đấu và cống hiến hết mình cho các dự án cộng đồng. Nhân dịp năm mới, Phạm Hương xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị, chúc mọi người một năm mới với thật nhiều sức khoẻ, những điều tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc và 1 năm mới “Vạn Sự Bình An"

Ca sĩ Hồng Nhung

Chúc mừng năm mới đến các độc giả của Dân trí, tôi xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, niềm vui và thật nhiều may mắn.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Xin chào quý vị độc giả thân thương của báo Dân trí, năm mới Đàm Vĩnh Hưng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị một năm mới giàu sang, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào.

Trương Quỳnh Anh – Tim

Xin chào các bạn độc giả Dân trí, năm mới đến rồi, Tim và Trương Quỳnh Anh chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quỳnh Anh hy vọng rằng chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể thực hiện được những dự án, điều mà mình mong muốn trong nhân dịp năm mới này.

Lan Phương

Nhân dịp năm mới, Lan Phương xin gửi lời chúc đến độc giả báo Dân trí sức khỏe dồi dào, công việc lúc nào cũng thành công, làm gì cũng may mắn. Và xung quanh mình luôn ngập tràn tình yêu thương.

MC Nguyên Khang

Nhân dịp năm mới, Nguyên Khang xin chúc quý đọc giả báo Dân Trí: Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

Diễn viên Midu

Nhân dịp năm mới, Midu xin kính chúc quý độc giả Dân trí một năm mới an khang, bình an và hạnh phúc. Mong rằng trong năm mới mọi người sẽ luôn có nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống, sẽ luôn ủng hộ những bộ phim mà Du tham gia nhé.

Hoa khôi Diệu Ngọc

Nhân dịp năm mới 2017, Diệu Ngọc xin gửi đến độc giả Dân trí lời chúc một năm an lành, sức khỏe, thành công, vạn sự như ý. Ngọc xin cảm ơn độc giả đã dành sự quan tâm, yêu thương Ngọc trong thời gian qua. Xin nhận nơi Ngọc lời cảm ơn chân tình nhất.

NTK Lý Quý Khánh

Trong dịp năm mới 2017, Lý Quý Khánh xin gửi lời chúc chân thành đến quý độc giả báo Dân trí một năm mới thành công, lúc nào cũng hạnh phúc và bình an nhiều may mắn.

Băng Châu