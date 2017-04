Nhiều bên lên tiếng vụ Trấn Thành; Hà Hồ, Minh Hằng “đối đầu” sau “bão”

=> Đọc thêm tại đây

=> Đọc thêm tại đây

=> Đọc thêm tại đây

=> Đọc thêm tại đây

=> Đọc thêm tại đây

Quán quân mùa giải Remix New Generation (The Remix - Hòa âm ánh sáng) năm nay chính thức thuộc về đội Bảo Thy. “Thy từng trải qua quãng thời gian chưa nhận được những gì xứng đáng so với công sức đã bỏ ra, nhưng Thy hãy tự tin tìm lại những gì đã mất”, lời động viên cùng với điểm 10 Noo Phước Thịnh dành tặng khiến Bảo Thy nghẹn ngào trên sân khấu chung kết Remix New Generation.