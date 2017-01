Nghệ sĩ Việt tất bật "chạy show" ngày đầu năm

Mỹ Tâm, Nguyên Khang, Tuấn Hưng... cùng tham gia chương trình năm mới

Chương trình năm mới tổ chức tại Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục hồ Hoàn Kiếm với 3 chủ đề chính: Sáng tạo, Hy Vọng và Kết nối. Chương trình còn có sự tham gia của những tên tuổi nổi tiếng như: Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn...

Với hành động đẹp dành cho các bạn khiếm thị trong đêm đông Hà Nội vừa qua, Mỹ Tâm một lần nữa giành trọn tình cảm của khán giả Thủ đô.

Đàm Vĩnh Hưng

Tối 1/1, live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng - Diamond Show diễn ra tại sân khấu Diamond Bay (Nha Trang).

Hương Tràm

Xuất hiện cùng những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí trong chương trình chào đón năm mới tại Hà Nội, nữ ca sĩ Hương Tràm tiếp tục chọn cho mình phong cách sexy đầy mê hoặc. Cô bùng cháy trên sân khấu với hình ảnh nóng bỏng cùng vũ đạo chuyên nghiệp.

Hoa khôi Diệu Ngọc

Sau khi trở về Việt Nam từ Mỹ, Diệu Ngọc nhanh chóng bắt tay vào công việc theo lịch trình đã được sắp xếp trước đó. Diệu Ngọc có mặt tại Đà Nẵng để tham gia sự kiện tại quê nhà vào dịp cuối năm.

Cô cho biết vô cùng hào hứng, tự hào khi được góp mặt trong buổi diễn kỉ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương bởi nơi đây cũng chính là quê hương của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016.

Trà My Idol

Trà My Idol trở thành tâm điểm chú ý trong loạt chương trình tổ chức đêm giao thừa để đón năm mới 2017 tại TPHCM. Xuất hiện tại các điểm diễn, nữ ca sĩ thú hút mọi ánh nhìn khi trang điểm, tạo kiểu tóc cá tính như Rihanna.

Trong phần biểu diễn, Trà My Idol liên tục khuấy động không khí bằng loạt hit như: Let me feel your live tonight, Show me you love me, Baby I love you, Vì em yêu lắm và hàng loạt ca khúc quốc tế theo yêu cầu của khán giả.