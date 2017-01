Lộ diện "bộ tứ" huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017

Sau 3 mùa phát sóng, The Voice - Giọng hát Việt đã tạo được tiếng vang khi cho ra mắt những thế hệ ca sĩ trẻ tài năng và được đông đảo khán giả yêu mến. Chương trình cũng là nơi quy tụ những ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam ngồi vào ghế nóng với vai trò HLV như: Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Minh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... Mùa thứ 4 chính thức quay trở lại, những gương mặt đảm nhận vai trò HLV The Voice 2017 sẽ là ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Noo Phước Thịnh, ca sĩ Đông Nhi và ca sĩ Tóc Tiên.

Là HLV chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của The Voice Vietnam, sự trở lại của Thu Minh trên ghế nóng là một tin tức nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Xuất hiện trong buổi ghi hình ngày đầu tiên (4/1), Thu Minh thật sự tạo được bất ngờ.

Xuất hiện trong buổi quay hình, Thu Minh khiến không ít khán giả ngạc nhiên bởi hình ảnh hoàn toàn khác lạ.

Thu Minh trông khá lạ lẫm với mái tóc ngố bạch kim và trang phục màu sắc ấn tượng rực rỡ

Với tạo hình này, Thu Minh trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều

Thu Minh tất bật trong hậu trường để chuẩn bị cho buổi quay hình

Ba gương mặt huấn luyện viên còn lại gồm Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên tuy đều là những đàn em của Thu Minh nhưng đều là các ngôi sao trẻ nổi bật hiện nay trong thị trường âm nhạc.

Đông Nhi, Noo Phước Thịnh từng đảm nhận vai trò HLV The Voice Kids.

Đông Nhi chia sẻ về việc được đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình lần này: “Bản thân Nhi cảm thấy rất phấn khích vì được thử sức với trải nghiệm mới, với những điều cần phải có để trưởng thành nhiều hơn nữa trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Nói đến tuổi đời, Nhi thì cũng gần 30 rồi nên cũng không trẻ nữa. Nhi nghĩ đây không phải là sự mạo hiểm mà chính là sự thay đổi giúp chương trình tươi mới và trẻ trung hơn”.

Từ HLV The Voice Kids đến đảm nhận vai trò HLV The Voice 2017, Noo Phước Thịnh cho biết: “Đến với The Voice 2017, Noo tràn đầy năng lượng và tự tin. Ở cuộc thi này, đòi hỏi kĩ thuật và kinh nghiệm phải nhiều hơn so với The Voice Kids. Noo sẽ đem đến chương những kinh nghiệm mà mình đã học được từ 8 năm qua. Từ những gì mình có, Noo sẽ sáng tạo thêm nữa để làm cho đội của Noo sẽ là đội “bất khả chiến bại”. Cảm xúc của Noo dành cho cuộc thi này quá nhiều, Noo đang quan tâm mình làm được gì cho chương trình và cho thí sinh của mình”.

Được xuất hiện trên ghế nóng, cái tên Tóc Tiên cũng tạo không ít ngạc nhiên cho khán giả.

Nhận lời làm HLV của chương trình, Tóc Tiên chia sẻ: “Bất cứ nghệ sĩ nào khi được nhận lời mời làm HLV cho The Voice cũng đều là một vinh dự. Tuy nhiên, đối với những nghệ sĩ trẻ như Tiên thì vinh dự càng lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn. Dù biết phía trước có nhiều khó khăn nhưng Tiên vẫn nhận lời vì muốn đánh dấu một cột mốc mới, cũng như là một bước đệm cho những dự án âm nhạc sắp tới của Tiên.

Tham gia vào chương trình Tiên cũng không dám khẳng định chuyên môn của mình, vì có rất nhiều anh chị đi trước điển hình là chị Thu Minh. Cái Tiên muốn khẳng định là sự nghiêm túc của mình ở cuộc thi The Voice”.

Tóc Tiên "nhắng nhít" bên cạnh huấn luyện viên Thu Minh

Chưa bước vào phần thi nào, nhưng từ khi thông tin 4 nhân vật này sẽ ngồi vào ghế giám khảo The Voice 2017 đã tạo sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Và với tạo hình khá nổi bật này, có lẽ chương trình đang mong muốn được "trẻ hóa" hơn so với các mùa vừa qua.

