Khi sao tiếc “đứt ruột” vì từ chối các vai diễn để đời

Will Smith từng từ chối bộ phim “Django Unchained” của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino với lý do kịch bản và vai trò của nhân vật không phù hợp. Đây có lẽ là một quyết định sai lầm của Will Smith bởi “Django Unchained” không chỉ gặt hái được thành công to lớn tại phòng vé mà còn đem về cho nam tài tử Jamie Foxx rất nhiều giải thưởng danh giá.