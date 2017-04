Khi các sao Hollywood “xuyên không” về quá khứ

Khi thư viện Schomburg Center for Research in Black Culture của thành phố New York cho đăng tải bức hình “Harlem Loiters”, các fan hâm mộ ngay lập tức đã phải “dậy sóng” khi phát hiện ra sự tồn tại của rapper lừng danh Jay Z trong bức hình lịch sử này.