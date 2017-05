Hoa hậu Ngọc Hân tặng áo dài cho Hoa hậu Pháp 2014

Người đẹp chia sẻ: "Tôi rất may mắn khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và có nhiều cơ hội tham gia nhiều sự kiện giao lưu văn hóa của quốc tế. Bản thân tôi cũng là một nhà thiết kế nên tôi nhận rõ vai trò quan trọng của thời trang trong việc kết nối văn hóa của thế giới với nhau". Khi xuất hiện tại chương trình, Ngọc Hân chọn tà áo dài cách điệu do chính cô thiết kế. Không ít vị khách người Pháp đã rất bày tỏ sự thích thú bởi trên trang phục của Ngọc Hân có in hình ảnh quen thuộc của đất nước Pháp.