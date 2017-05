Hà Tăng bị nhìn nhầm thành Hà Hồ; Mỹ Tâm “kêu khổ” vì tin đồn lấy chồng

Sau bao ngày “im hơi lặng tiếng” Mỹ Tâm bất ngờ “kể khổ” trên trang cá nhân về tin đồn lấy chồng: “Khổ quá... không có cưới xin gì đâu nha... Tự đồn rồi tự than tự khóc tui mệt quá mà... Mai live xì-trum nha nha nha... Haizzzz... Nhìn cái kiểu vậy mà được đồn sắp cưới... làm cho bản thân mừng hụt dễ sợ”.

Hội “mẹ bỉm sữa” được thành lập khi Dương Cẩm Lynh ghé nhà Ngọc Lan chơi, cô viết: "Mẹ Lynh ẵm anh Will qua thăm Phôi nè. Anh Will gần 7 tháng mà ba Bình cứ ngỡ hơn một tuổi haha. Phôi mau lớn giống anh Will để mẹ ẵm cho đã nha".