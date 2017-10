Gia thế giật mình của 4 "lá ngọc cành vàng" nức tiếng làng giải trí

1. Lâm Chí Linh (1974)

Lâm Chí Linh là chân dài đắt giá số 1 Đài Loan

Lâm Chí Linh vẫn được biết đến là “chân dài đắt giá nhất Đài Loan” với khuôn mặt thánh thiện như thiên thần nhưng thân hình lại bốc lửa như một hồ ly tinh. Cho đến nay, khi đã ngoài 40 tuổi, cái tên Lâm Chí Linh vẫn chưa bao giờ giảm đi độ hot. Tuy nhiên, thành công trong sự nghiệp của “thiên thần Đài Loan” ngoài yếu tố nỗ lực của bản thân ra thì sự giúp đỡ từ phía gia đình cũng góp phần không hề nhỏ.

Hai cha con Lâm Chí Linh cùng nhảy với nhau trong một sự kiện

Bố ruột Lâm Chí Linh – ông Lâm Phồn Nam là một doanh nhân thành công, đồng thời rất có tiếng nói và có nhiều mối quan hệ cấp cao trong giới chính trị Đài Loan. Sự nghiệp lẫy lừng của cha cô trài dài trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp nhôm thép và khoa học kỹ thuật với khối tài sản lên tới hàng tỷ USD.

2. An Dĩ Hiên (1980)

An Dĩ Hiên và người chồng đại gia - Trần Vinh Luyện

Triệu Mẫn An Dĩ Hiên mới đây đã lên xe hoa với Trần Vinh Luyện – vị đại gia nức tiếng Macau. Những tưởng làng giải trí Hoa ngữ lại có thêm một người đẹp “sa vào chĩnh gạo” nhưng ít ai biết rằng, An Dĩ Hiên cũng là một “thiên kim tiểu thư” cành vàng lá ngọc mà không phải ai cũng có thể động vào.

Nàng quận chúa Triệu Mẫn - An Dĩ Hiên ngoài đời cũng là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có

Ông nội An Dĩ Hiên là một quan chức cấp cao của Đài Loan. Bà nội của cô là một "đại địa chủ" khu Đông, nắm trong tay khối bất động sản đồ sộ với nhiều khu biệt thự thuộc hàng siêu sang được cho thuê tại Đài Loan và nhiều nước khác. Bố của An Dĩ Hiên cũng là một doanh nhân thành công khi quản lý một chuỗi khách sạn siêu sang ở cả Đài Trung và Đài Bắc. Gia đình cô còn có cả một công ty riêng chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn cho các thành viên trong gia đình. Có thể thấy, An Dĩ Hiên giống như “công chúa” đã được sống trong nhung lụa từ nhỏ.

3. Lưu Diệc Phi (1987)

Lưu Diệc Phi sống trong nhung lụa từ nhỏ

Cha ruột Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang, từng làm giảng viên tiếng Pháp, Đại học Vũ Hán, hiện giữ vị trí Thư ký ngoại giao cấp 1 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Mẹ cô là một diễn viên múa nổi tiếng, từng đoạt giải biểu diễn Văn Hoa của Bộ Văn hóa và nhiều giải thưởng của Bộ Thông tin Trung Quốc. Cha nuôi Lưu Diệc Phi là đại gia bất động sản Trần Kim Phi có tiếng nhất nhì Trung Quốc, từng đứng vị trí thứ 23 trong Top những người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản khổng lồ ước tính lên đến 8,5 tỷ USD. Với bệ phóng như vậy, Lưu Diệc Phi bước chân vào làng giải trí giống như cá gặp nước và không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Biệt thự và xe sang mà "Thần tiên tỷ tỷ" đang sở hữu

Với gia thế thuộc hàng “khủng” cùng sự nghiệp lên như diều gặp gió suốt nhiều năm liền, hiện tại Lưu Diệc Phi cũng đang sở hữu khối tài sản khổng lồ với nhiều biệt thự và siêu xe mà nhiều người ao ước.

4. Lý Tiểu Lộ (1982)

Lý Tiểu Lộ sống cuộc sống "công chúa" ngay từ khi lọt lòng

Lý Tiểu Lộ là ngôi sao Hoa ngữ có con đường sự nghiệp khá bằng phẳng. Cô đóng phim từ khi còn nhỏ và chỉ tính 15 năm đầu đời, người đẹp đã góp mặt đến 12 bộ phim lớn nhỏ. Sự thành công đó không chỉ đến từ tài năng, sự xinh đẹp và nỗ lực bản thân mà còn nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ rất lớn từ phía gia đình.

Hiện tại, cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với diễn viên nổi tiếng, điển trai Giả Nãi Lượng

Ông của Lý Tiểu Lộ là chủ một xưởng phim ở Bắc Kinh. Mẹ của cô – bà Trương Vỹ Hân là một ngôi sao khá nổi tiếng vào những năm 80 của thế kỷ trước. Sau đó bà dần rút lui khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh. Hiện nay, mẹ Lý Tiểu Lộ là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty xuyên quốc gia có tổng giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu USD. Bố cô – ông Lý Đan Ninh là đạo diễn, diễn viên, từng xuất hiện trong phim Vòng hoa dưới núi cao.

