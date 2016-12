Elton John khóc khi nói về George Michael

Elton John có buổi biểu diễn tại Las Vegas, Mỹ ngày 29/12 vừa qua. Trong buổi diễn này, ngôi sao người Anh không khỏi xúc động khi tưởng nhớ bạn thân George Michael - người đã qua đời sau 1 cơn đau tim tại nhà riêng hôm 25/12 vừa qua.

Trên sân khấu, Elton John hát bản hit mà ông từng song ca với George Michael vào thập niên 90 mang tên Don’t Let the Sun Go Down on Me. Elton John rưng rưng lệ và nói: “Tôi chỉ ước George ở đây và hát cùng tôi mà thôi.”

Fans của Elton John tới theo dõi buổi diễn này cũng xúc động lặng người trong khoảnh khắc buồn. Rất nhiều người đã rơi lệ khi nghe nam ca sỹ 69 tuổi hát.

“Ai cũng cổ vũ Elton John hết mình, ban nhạc đã phải động viên Elton John để ông ấy có thể tiếp tục buổi diễn, không khí tại đó rất xúc động,” 1 khán giả kể lại.

Khi hay tin ca sỹ của nhóm Wham qua đời hôm giáng sinh, Elton John vô cùng sốc. Ông chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Tôi đã mất đi 1 người bạn đáng quý, tốt bụng, tài năng và giàu lòng nhân ái.”

George Michael từng có tiền sử nghiện ma túy, trầm cảm, nhiều người cho rằng cái chết của ông vì lý do dùng chất gây nghiện nhưng đại diện của George Michael khẳng định ông ra đi thanh thản, không xác định được nguyên nhân dẫn tới cái chết.

Một nguồn tin khác lại cho biết, George Michael khi còn sống gặp vấn đề với phổi do hút thuốc quá nhiều. Nam ca sỹ từng bị viêm phổi nặng vào năm 2011 và kể từ đó chưa bao giờ thực sự khỏi căn bệnh này.

Về phía Elton John - ông đã lên kế hoạch dự lễ tang của bạn thân lâu năm và thậm chí còn có ý định hát cho bạn nghe 1 lần cuối cùng.

Vĩnh Ngọc

Theo DM