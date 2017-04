Dàn diễn viên phim “Đất và người”: Những số phận bi kịch vì ung thư

Bộ phim “Đất và người” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của nhà văn Nguyễn Khắc Trường do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chỉ đạo trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất về đề tài tâm lý xã hội nông thôn. Sau 15 năm phát sóng, bộ phim vẫn được khán giả yêu mến và thường nhắc tới cho đến tận bây giờ.

Bộ phim xoay quanh mâu thuẫn giữa 2 dòng họ Vũ – Trịnh tại làng Giếng Chùa, qua đó phản ánh đời sống nông thôn miền Bắc trong thời kỳ đầu đổi mới với những thật giả, mới cũ, tốt xấu đan xen.

Nhạc phim Đất và người

Nghệ sĩ Hán Văn Tình (Chu Văn Quềnh)

Trong phim, nghệ sĩ Hán Văn Tình trong vai Chu Văn Quềnh so với nguyên bản thì nhân vật của ông được thay đổi vì nhân vật Quềnh chết ở ngay đầu câu chuyện do bị chảy máu dạ dày sau khi ăn no và làm việc quá sức, còn trong phim, Chu Văn Quềnh lại là một nhân vật sống xuyên suốt bộ phim và gây nhiều chi tiết hài hước thu hút người xem.

Xuất thân là nghệ sĩ tuồng song Hán Văn Tình lại nổi tiếng nhất với vai Chu Văn Quềnh trong phim “Đất và Người”.

Cũng từ sau bộ phim này, ông luôn bị gọi bởi cái tên “lão Quềnh” và nhiều khán giả thậm chí không nhớ nổi tên thật của nam diễn viên. Nhắc tới ông ai cũng sẽ liên tưởng tới câu nói “Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại” cùng với “mâm” đồ nhậu ấn tượng là chai rượu nếp, quả khế chua cùng trái ớt đỏ.

Ngoài đời, nghệ sĩ Hán Văn Tình được nhiều người quý mến bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng không may, Hán Văn Tình bị ung thư phổi. Trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật, ông luôn giữ thái độ lạc quan. Nhưng cuối cùng, nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng không chiến thắng được bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/9/2016 trong sự tiếc thương của mọi người.

Dù căn bệnh ung thư phổi có làm ông đau đến dường nào thì trên môi nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn luôn nở nụ cười.

Nghệ sĩ Tuấn Dương (Ông Cao)

Nghệ sĩ Tuấn Dương vốn là diễn viên của Đoàn kịch Công an nhân dân, nhưng ông xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình với những tiểu phẩm hài và thường xuyên được các đạo diễn chọn vào các vai diễn mang chất nông dân. Ông được biết đến nhiều nhất qua vai Cao trong phim Đất và Người.

Nhân vật Cao trong phim đã đưa tên tuổi của nghệ sĩ Tuấn Dương được nhiều người biết đến. Ngoài ra, Tuấn Dương còn được khán giả nhớ mặt khi tham gia các bộ phim khác như: "Làng ven đô", "Chuyện đã qua", "Lập trình cho trái tim", ...

Nghệ sĩ Tuấn Dương lập gia đình muộn với một người phụ nữ đã qua một lần đò và có một người con riêng.

Trong cuộc đời làm diễn viên của mình, ông luôn tâm huyết và nổ lực đến hơi thở cuối cùng. Năm 2013, nghệ sĩ Tuấn Dương ra đi trong sự tiếc thương của gia đình và đồng nghiệp bởi căn bệnh ung thư vòm họng.

Cố nghệ sĩ Tuấn Dương ra đi trong sự bàng hoàng của nhiều người, điều đáng tiếc nữa là khi ông chưa kịp hoàn thành mong mỏi có được một đứa con của riêng mình.

Nghệ sĩ Duy Thanh (Bí thư Thủ)

Nghệ sĩ Duy Thanh vào vai Bí thư Thủ, em trai ông Hàm. Trong phim ông là người phong kiến và mưu mẹo chẳng kém gì người anh trai gia trưởng. Bộ phim thành công lớn cũng nhờ vào lối diễn xuất tự nhiên, thành thục của ông. Ngoài “Đất và Người”, diễn viên Duy Thanh còn nổi tiếng với các vai phản diện trong “Bão qua làng”, “Khi đàn chim trở về”, “Bí mật tam giác vàng”…

Cặp đôi anh em quyền lực nhất làng của nghệ sĩ Duy Thanh và Duy Hậu trong phim “Đất và Người”

Trong phim nghệ sĩ Duy Thanh “bảo thủ và gia trưởng” đến đâu thì ngoài đời ông dễ mến và luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Năm 2012, ông phát hiện mình mắc ung thư phổi và phải trải qua 25 lần hóa trị. Vài năm sau, ông tiếp tục phát hiện mắc thêm bệnh ung thư thực quản. Sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, ông kiệt quệ vì sút hơn 20kg.

Trong suốt 5 năm chiến đấu với 2 căn bệnh ung thư, nam nghệ sĩ gạo cội luôn giữ tinh thần lạc quan nhất. Khi sức khỏe ngày càng sa sút, nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ ông còn nhiều mong muốn, tuy chưa làm được nhưng không hối tiếc. Nghệ sĩ Duy Thanh qua đời vào ngày 14/4/2017 vừa qua, trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Bản thân nghệ sĩ chỉ muốn được ra đi thanh thản và gửi lời chúc bình an đến những người còn sống.

Trước khi mất nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ: "Tôi đã tham khảo và đề nghị ý kiến được hiến tặng của mình với bệnh viện nhưng các bác sĩ bảo cũng khó vì thân thể của tôi không còn lành lặn, tôi chỉ còn một bên phổi. Trong trường hợp không được hiến xác, tôi muốn được hỏa thiêu. Về tro cốt, tôi mong gia đình mang tới cột mốc biên giới số 92, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt và rắc xuống đó".

Duy Hậu (Trưởng họ Trịnh)

Duy Hậu vào vai nhân vật trưởng họ Trịnh - ông Hàm trong phim "Đất và người". Trong phim, ông Hàm đại diện cho thói gia trưởng, phong kiến và cũng đầy những âm mưu thủ đoạn nhưng ở ngoài diễn viên Duy Hậu lại là người khá hiền lành.

Sau vai diễn này, nam diễn viên này còn tham gia vào nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: "Sóng ở đáy sông", "Những ngọn nến trong đêm"...

Cuộc sống của Duy Hậu ngoài đời cũng có nhiều trắc trở. Vợ con đi nước ngoài nhưng không trở về khiến ông phải sống cuộc đời cô đơn. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng cho biết, có thời gian dài Duy Hậu ốm nặng nhưng nay đã phục hồi.

Hồng Minh (Tùng)

Trong phim, Hồng Minh vào vai Tùng con cháu nhà họ vũ, cũng là "kẻ thù" của ông Hàm - nên tình duyên của Tùng và con gái của ông Hàm gặp không ít trắc trở.

Mối tình của Tùng và Đào càng đẩy mối thâm thù giữa hai dòng họ Trịnh - Vũ thêm sâu sắc.

Sau phim "Đất và người", Hồng Minh cũng tham gia một số bộ phim truyền hình nhưng không quá nổi bật và thành công. Năm 2014, anh đóng vai chính trong bộ phim "Bánh đúc có xương" với ngoại hình không khác nhiều so với thời điểm trước.

Diễn viên Thanh Giang (Vai Đào)

Thanh Giang vào vai Đào, con gái của ông Hàm có mối tình đầy trắc trở với Tùng bởi hai dòng họ Trịnh - Vũ đã có mâu thuẫn từ lâu.

Sau vai diễn này, Thanh Giang còn tham gia một số phim như “Hương đất” hay “Cỏ lông chông”. Hiện tại, Thanh Giang có một tổ ấm hạnh phúc và hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí.

Thanh Giang bên chồng và con

Thanh Giang ít xuất hiện trên phim ảnh, cô có mặt trong tang lễ của nghệ sĩ Hán Văn Tình

Thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài sự kiện của bạn bè thân thiết

Vi Cầm (Vai Mận)

Diễn viên Vi Cầm đảm nhiệm một vai khá thú vị là Mận, cô con út của ông Hàm.

Vi Cầm sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa Violin Nhạc viện Quốc gia Hà Nội.

Theo học khoa violin tại Nhạc viện Hà Nội, cô luôn ưu tiên cho âm nhạc, tuy nhiên nữ diễn viên tay ngang lại nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh.

Sau đó nữ diễn viên tay ngang này chinh phục màn ảnh qua hàng loạt vai diễn ấn tượng “Hoa cỏ may”, "Chuyện phố phường", "Hai phía chân trời", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Siêu thị tình yêu",... đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Vi Cầm đã chia tay chồng sau 1 tháng kết hôn, hiện cô đang làm mẹ đơn thân.

Diễn viên Phát Triệu (Vai Phúc – Chủ tịch xã)

Nghệ sĩ Phát Triệu vào vai Phúc - chủ tịch xã. Phát Triệu từng tham gia nhiều phim với vai hiền lành, chân chất như trong "Gió qua miền tối sáng"...

Ông là chồng của NSƯT Tuyết Mai. Cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều giản dị và gắn bó với màn ảnh Việt từ thời cách mạng đến nay.

Vợ chồng nghệ sĩ Phát Triệu - Tuyết Mai

Diễn viên Phú Đôn (Vai Quàng)

Phú Đôn thường gắn với những vai diễn mộc mạc, chất phác, trong “Đất và người” Phú Đôn vào vai Quàng - em trai của Chu Văn Quềnh.

Ngoài phim "Đất và người" Phú Đôn còn là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Ngoài đời nghệ sĩ Phú Đôn giản dị hệt những vai diễn của anh - chất phác, mộc mạc pha chút hài hước.

Diễn viên Phú Đôn lập gia đình khá muộn, mãi tới 45 tuổi, anh mới lập gia đình với người vợ kém nhiều tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng Phú Đôn và vợ vẫn có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên các thiên thần nhỏ.

