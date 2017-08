Chris Brown nhắc lại ký ức đánh lộn kinh hoàng với Rihanna

Mới đây, Chris Brown đã chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và người yêu cũ, Rihanna trong chương trình “Chris Brown: Welcome to My Life”. Đây là một bộ phim tài liệu về một phần cuộc đời của Chris Brown, lên sóng vào ngày 8/8 vừa rồi.

8 năm sau vụ hành hung Rihanna, Chris Brown mới kể lại chi tiết vụ việc.

Chris Brown kể rằng, anh quen Rihanna từ khi cả hai đều vẫn đang là những cô bé cậu bé tuổi teen. Hai người từng có những năm tháng hạnh phúc nhưng mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi Chris thừa nhận, anh từng có quan hệ với một phụ nữ khác khi hai người vẫn đang là tình nhân.

“Sau chuyện đó, cô ấy hoàn toàn mất niềm tin vào tôi. Cô ấy ghét tôi vô cùng. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy không quan tâm. Cô ấy không còn tin tưởng tôi nữa. Từ đó, mọi chuyện trở nên tệ hơn bao giờ chấm dứt bởi có quá nhiều trận cãi cọ, cả đánh lộn nữa. Từ cả hai phía. Chúng tôi cãi nhau suốt ngày. Cô ấy đánh tôi, tôi đánh cô ấy và chuyện chưa bao giờ được giải quyết”, Chris Brown kể lại.

Chris Brown và Rihanna đã chia tay nhau sau vụ đánh lộn kinh hoàng.

Chris Brown nói thêm rằng, anh và bạn gái cũ từng ngồi nói chuyện với nhau và hiểu rằng, mối quan hệ giữa hai người đang không ổn. “Chúng tôi đã nói với nhau. Chúng tôi không hiểu rằng chúng tôi đang làm gì nữa. Tôi nói với cô ấy rằng, anh không muốn tát em.

“Nếu lên sân khấu mà người khác nhận ra tôi có một vết xước trên mặt, tôi sẽ giải thích với mọi người rằng, tôi đã bị ngã. Và nếu trên mặt tôi có sẹo hay vết bầm tím, tôi sẽ dùng mỹ phẩm để che chúng đi”, Chris Brown nhớ lại. Nam ca sĩ da màu khẳng định, anh không bao giờ muốn đánh phụ nữ.

Chris Brown thú nhận, người phụ nữ khiến mối quan hệ giữa anh và Rihanna xấu đi đã tiếp cận anh tại một bữa tiệc tiền lễ trao giải Grammy. Chris kể lại rằng, Rihanna đã ném điện thoại khi nghe bạn trai thú nhận chuyện ngoại tình.

Chris đã thú nhận chuyện quan hệ với cô gái khác và khiến Rihanna nổi điên.

“Em ghét anh”, cô ấy đã hét lên như vậy và bắt đầu đánh tôi. Chúng tôi đang ở trong chiếc Lamborghini nhỏ. Cô ấy đánh tôi. Tôi chỉ cố gắng thanh minh: “Anh đang nói thật với em. Anh thề”. Cô ấy đánh tôi thêm vài lần…”.

Việc bị bạn gái đánh và không nhận được sự tin tưởng của cô đã khiến Chris buộc phải ra tay với Rihanna. “Tôi nhớ, cô ấy đã cố gắng đá tôi nhưng sau đó tôi đã đánh lại. Tôi đã đấm cô ấy. Tôi khiến môi cô ấy sưng vù lên. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi thực sự sốc. Tôi không biết mình đang làm gì với cô ấy nữa”, Chris nói.

Nhưng khi Rihanna nhổ máu vào mặt anh thì cơn tức giận trong Chris càng bùng lên. Rihanna đã giả vờ vứt chìa khóa của Chris đi và khi anh tìm chìa khóa, thì Rihanna gào khóc “Cứu tôi với, anh ấy đang cố giết tôi”.

Chris Brown thú nhận, anh rất hối hận vì những gì làm với Rihanna và điều này ám ảnh anh cả đời.

Năm 2009, Chris Brown đã bị cảnh sát bắt vì tội hành hung và gây thương tích cho người khác. Anh đã nhận tội, anh đã phải thực hiện án phạt của tòa án và hiện vẫn đang nằm trong diện bị theo dõi. “Khi nhìn lại bức ảnh đó, tôi hiểu rằng, đó không còn là tôi. Tới ngày hôm nay, tôi vẫn ghét bức ảnh đó. Chuyện này ám ảnh tôi cả đời. Tôi cảm thấy mình như một con quỷ dữ xấu xa”, Chris Brown tỏ ra ân hận.

Sau vụ hành hung đó, Chris Brown và Rihanna đã chia tay nhau và từng tái hợp một lần với nhau. Nhưng có lẽ nhưng tổn thương họ gây ra cho nhau đã khiến họ không thể quay lại bên nhau thêm lần nữa. Chris hiện đã có cuộc sống riêng và Rihanna cũng đã hò hẹn với khá nhiều anh chàng sau khi chia tay anh.

Mi Vân

Theo MSN