Choáng váng trước màn “lột xác” khi trưởng thành của loạt sao nhí

Nếu không được giới thiệu trước, liệu có mấy ai nhận ra Harry Melling của hiện tại chính là Dudley trong phần phim “Harry Potter and the Philosopher’s Stone’’ hồi năm 2001

Ngay từ nhỏ, Freddie Highmore đã thể hiện được thiên phú diễn xuất trong phim “Charlie and the Chocolate Factory” và đến khi lớn lên, Freddie vẫn tiếp tục là một tên tuổi nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ

Bạn diễn của Freddie Highmore trong “Charlie and the Chocolate Factory’’, AnnaSophia Robb khi lớn lên cũng cực kì xinh đẹp

Các fans hâm mộ vẫn có thể nhận ra những đường nét quen thuộc của Georgie Henley, diễn viên nhí trong phim “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe”, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành