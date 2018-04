Pink, sinh năm 1979, tên thật là Alecia Beth Moore. Cô có năng khiếu ca hát từ khi còn nhỏ và 14 tuổi đã bắt đầu đi hát ở các câu lạc bộ. Nữ ca sỹ có chất giọng đầy nội lực ra mắt đĩa đơn đầu tay There You Go vào năm 2000. Từ đó tới nay cô đã phát hành tổng cộng 7 album bán được hơn 40 triệu bản trên toàn thế giới