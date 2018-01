Bóng đá và những tuyệt phẩm khó quên trên màn ảnh

“Escape to victory” quả thực là một màn hợp diễn đáng nhớ của các sao nam đình đám. Hiếm có fans hâm mộ nào có thể hình dung được cảnh những diễn viên xuất sắc như Michael Caine, Sylvester Stallone lại cùng đứng trên sân cỏ với “vua bóng đá” Pelé hay người đội trưởng huyền thoại của đội tuyển Anh, Bobby Moore. Và có lẽ, chỉ riêng sự kết hợp này thôi cũng đã đủ khiến cho “Escape to victory” đi vào lịch sử.

“Bend it like Beckham” kể về cô bé Jess Bhamra phải đấu tranh với chính phụ huynh khắt khe của mình để theo đuổi tình yêu với trái bóng và ước ao có ngày được tỏa sáng trên sân cỏ như thần tượng David Beckham.

“I believe in miracles” đã tái hiện lại chiến thắng lịch sử của Nottingham Forest tại European Cup mùa giải 1979 - 1980, dưới sự dẫn dắt của Brian Clough và Peter Taylor. Thành tích của Nottingham Forest khi ấy vẫn luôn được coi là một trong những chiến công xuất sắc nhất lịch sử bóng đá và khi được truyền tải qua ngôn ngữ điện ảnh, “I believe in miracles” đã dễ dàng lay động tới tận trái tim người xem.