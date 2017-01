Á hậu Hà Thu chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng trong năm mới

Muốn tự mình đi lên, không dựa vào nhan sắc

“Mỹ nhân xứ Huế” đã có một năm 2016 với rất nhiều đột phá, đó là việc kinh doanh suôn sẻ và bắt đầu cho dự án mới về âm nhạc, tất bật với các dự án nghệ thuật.

Á hậu cho biết, bố mẹ cô vốn là những người sinh trưởng trong gia đình gốc Huế, rất muốn con gái trở thành giáo viên hay một nhân viên văn phòng, có chồng rồi có con, vui hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, bình an.

Chính vì thế, khi cô thích kinh doanh, thích khám phá thế giới, thử thách bản thân, bố mẹ cô khá lo lắng. “Tôi yêu bố mẹ nhưng tôi hiểu cuộc sống và tính cách của tôi không phù hợp với môi trường ở Huế, vì thế tôi mới vào TP HCM lập nghiệp. Nhưng trên hết, chất Huế trong tôi rõ nhất vẫn là tình cảm thiêng liêng với gia đình. Tôi muốn mình đi lên, thành công bằng chính sức của mình chứ không phải chỉ dựa dẫm vào nhan sắc hay danh hiệu”, Hà Thu nói.

Chưa có ý định lập gia đình

Mỹ nhân sinh năm 1992 cũng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, cô miệt mài kinh doanh, làm việc và hầu như không hề nhắc đến chuyện yêu đương. Chia sẻ về dự định sắp tới, Hà Thu cũng cho biết cô chưa có ý định lập gia đình mà sẽ dành nhiều thời gian để kinh doanh hơn.

Khá bận rộn nên mỗi khi khi có thời gian rảnh, Hà Thu thường ngủ “nướng” hoặc thư thái đọc sách, xem phim, hay đơn giản là nấu một món ăn mà cô yêu thích. Hầu hết những ngày lễ Tết, Hà Thu thường ở nhà chứ không có thói quen ra ngoài tụ tập bạn bè hay đi du lịch đâu đó.

Nói về bản thân mình, Hà Thu tự nhận xét cô là người cầu toàn: "Sự cầu toàn là điểm mạnh của tôi nhưng đôi lúc nó cũng chính là điểm yếu bởi tôi khá nghiêm khắc và yêu cầu cao đối với công việc. Tôi không muốn công việc hay mọi thứ “tốt hơn” mà phải là “tốt nhất”. Thỉnh thoảng nó làm tôi bị stress vì tính ôm đồm, lo lắng và bà già của mình", cô nói.

Năm 2016, ngoài việc kinh doanh, Hà Thu còn nhận vai trò đào tạo thí sinh dự thi quốc tế, cô là Giám đốc Quốc gia Hoa hậu Liên lục đại Việt Nam. Trước đó, Hà Thu là người đẹp Việt Nam đầu tiên lọt vào bán kết cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (với vị trí thứ 14 chung cuộc). Chia sẻ về vai trò mới của mình, Hà Thu cho biết: “Bản thân Hà Thu cảm thấy vô cùng vinh dự với vị trí mới của mình, càng vui hơn khi Thu nhận được thông tin này vào ngay ngày sinh nhật của mình 21/07".

"Bạn chỉ có một cuộc đời"

Bước sang năm 2017, với sự trưởng thành và nhiều kinh nghiệm sống tích cóp được, Hà Thu quyết tâm khẳng định giá trị bản thân bằng những dự án cá nhân táo bạo. Cô cũng dành lời chúc mừng năm mới nhiều thành công và thắng lợi đến tất cả mọi người nhân dịp năm mới 2017.

Câu châm ngôn yêu thích của Hà Thu là: “Dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to do all the things you want to do”. (Tạm dịch là: “Mơ những gì bạn muốn mơ; đi những nơi bạn muốn đi; làm những gì bạn muốn làm, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những điều bạn muốn làm”).

Với vóc dáng cân đối cùng số đo 3 vòng là 86 - 61 - 89 và gương mặt ngọt ngào đậm chất Á đông, Hà Thu cũng từng đạt giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả quốc tế bình chọn trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Hà Thu tâm sự Miss Intercontinental không chỉ là trải nghiệm thú vị mà còn cho cô nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình.

Chia tay năm 2016, Hà Thu đã thực hiện bộ ảnh đẹp mắt trong những bộ dạ hội lộng lẫy. Những chi tiết xuyên thấu cũng như những hạt đính kết tỉ mỉ đã giúp Hà Thu tôn lên vẻ đẹp của mình. Đặc biệt, “bạn diễn” cùng Hà Thu trong bộ ảnh này là bầy thỏ trắng đáng yêu.

Phương Nhung

Ảnh: Lê Thiện Viễn