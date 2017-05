Thương hiệu TV nào được người tiêu dùng Việt tự hào khi sở hữu?

Theo kết quả khảo sát của Asia Plus về hành vi mua sắm cũng như mức độ nhân biết các thương hiệu TV tại Việt Nam, 62% người tham gia khảo sát cho biết sở hữu từ 2 - 4 TV trong nhà. TV có chu kỳ nâng cấp từ khoảng 3 năm trở lên, do đó đa số người dùng đều muốn mua một chiếc đời mới, từ các thương hiệu uy tín, công nghệ cao để lâu bị lỗi thời mà vẫn nằm trong khả năng tài chính của mình. Bên cạnh đó, TV là thiết bị điện tử đầu tiên "đập vào mắt" mỗi khi đặt chân vào ngôi nhà nào. Bởi vậy sản phẩm này thường được người Việt đầu tư, lựa chọn để chủ nhân cảm thấy tự hào khi sở hữu. Những thương hiệu Nhật Bản thường là ưu tiên hàng đầu, trong đó nổi bật phải kể đến Sony với chất lượng đã được khẳng định qua nhiều năm liền.

Cũng theo kết quả khảo sát của Asia Plus, Sony là nhãn hàng TV được nhiều người tự hào khi mua hoặc sở hữu với 55% người khảo sát bình chọn. Kết quả này không gây nhiều ngạc nhiên vì 54% người tham gia khảo sát chia sẻ: TV Sony là thương hiệu đầu tiên họ nghĩ tới khi nói về TV. TV Sony cũng dẫn đầu kết quả khảo sát ở các tiêu chí: chất lượng, chất lượng hình ảnh, độ bền và chất lượng âm thanh.

Xu hướng khác là TV có kết nối Internet, đặc biệt là smart TV ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Theo một số hệ thống siêu thị điện máy, trên 85% sản phẩm được tung ra trong nước năm nay là smart TV, trong khi hơn một năm trước, tỷ lệ này mới chỉ 50%. Thậm chí, khách hàng muốn mua màn hình lớn thì chỉ có dòng TV thông minh chứ không còn TV thường.

Với smart TV, người dùng có thể thưởng thức các nội dung trên Internet mà không cần sắm thêm thiết bị ngoài. Đặc biệt, hệ điều hành Android TV được khách hàng ưa chuộng nhờ kho trò chơi, ứng dụng Google Play phong phú, nhiều tính năng thông minh không thua kém smartphone, máy tính bảng mà lại trực quan, dễ sử dụng.

Khảo sát của Asia Plus cũng chỉ ra Android TV mà Sony áp dụng trên các TV của mình là nền tảng thông minh hàng đầu với 55% phiếu bầu. Hệ điều hành này liên tục được nhà sản xuất cải tiến, hỗ trợ cập nhật lâu dài, chứa đựng nhiều nội dung thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Sony cũng là lời giải cho việc sắm TV mà không cần Android Box.

Trên phương diện khách hàng, chi phí vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm. Smart TV phổ biến chính nhờ giá bán liên tục được điều chỉnh, các giá trị đem lại xứng đáng với số tiền bỏ ra. Trong đó theo Asia Plus, 61% người dùng nhận xét rằng TV của Sony ngày càng có giá hợp lý.

Asia Plus Inc. là đơn vị sở hữu dịch vụ nghiên cứu thị trường trực tuyến hàng đầu Việt Nam Q&Me. Dữ liệu của khảo sát Asia Plus về mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu TV được thu thập ngẫu nhiên dựa trên hơn 2.000 nghìn người tiêu dùng toàn quốc, những khách hàng sở hữu và đưa ra quyết định mua TV cho gia đình.