"The world of Heineken" chào đón vị khách thứ 1000 sau 1 tuần ra mắt

Kể từ ngày “The World of Heineken” chính thức mở cửa dành cho công chúng vào 3/11, hàng trăm tín đồ đã “đổ bộ” tới tòa nhà BITEXCO FINANCIAL TOWER chờ đợi khám phá những trải nghiệm hoàn hảo.

Và đây là vị khách thứ 1000 đến với hành trình trải nghiệm có một không hai “The World Of Heineken”, chàng trai may mắn đã không hề biết mình là vị khách đánh dấu cột mốc quan trọng khi tham gia hành trình trải nghiệm “The World of Heineken” tại tòa nhà biểu tượng BITEXCO FINANCIAL TOWER. Vị khách hày không khỏi bất ngờ khi nhận thông báo từ Heineken và sự bất ngờ đó lại làm trải nghiệm của chàng trai may mắn này lại càng thêm hoàn hảo trong “The World of Heineken”