Tại sao dân công sở nên uống nhiều nước?

Ở Nhật, nhân viên công sở phải làm việc trung bình từ 60 đến 70 tiếng mỗi tuần, khoảng 10.000 người chết ngay tại bàn làm việc mỗi năm, hiện tượng này được gọi là “karoshi”. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc mà vấn đề sức khỏe đáng quan tâm nhất đó chính là tình trạng mất nước.

Khi bạn quá bận rộn hoặc quá tập trung vào công việc, bạn dễ dàng bỏ qua một cốc nước. Nhiều người chọn trà hoặc cà phê để tỉnh táo trong một ngày mới. Nhưng chính điều này lại tăng nhu cầu tiểu tiện khiến chất lỏng bị đào thải khỏi cơ thể nhanh hơn.

Mất nước – Sát thủ thầm lặng

60% cơ thể của chúng ta tạo thành từ nước và não con người chứa khoảng 75% nước, vì thế, ai cũng biết rằng điều quan trọng là phải duy trì một lượng nước đủ mỗi ngày. Nhưng mất nước không có những biểu hiện rõ rệt như đau lưng do ngồi lâu hay mỏi mắt vì tập trung nhìn quá nhiều vào màn hình máy tính.

Nước giúp bôi trơn các khớp và mắt, giữ làn da khỏe mạnh, tiêu hóa tốt, thải độc và tối ưu hóa năng lượng sản xuất của các tế bào. Bên cạnh việc giảm tập trung, cơ thể không đủ nước có thể tạo ra sự mất cân bằng về muối và đường rồi nhanh chóng dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác. Nói cách khác, nếu bạn cảm thấy một cơn đau đầu đang tới hay thấy người hơi yếu, hãy thử uống một cốc nước trước tiên.

Nước ảnh hưởng đến năng suất lao động như thế nào?

Không phải lúc nào bạn cũng nhận thức được tầm quan trọng của uống đủ nước và tác động của nó đến sức khỏe và công việc. Chính vì vậy, bạn thường “lờ” đi việc uống nước mặc dù bạn biết rằng mình vẫn chưa uống đủ lượng nước trong ngày.

Khi bạn gặp các vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, tăng cân, huyết áp cao hoặc biến chứng thận, bạn không bao giờ nghĩ rằng lý do của những triệu chứng trên là do thiếu nước. Khi cơ thể mệt mỏi, bạn không thể tập trung làm tốt công việc, và như vậy, bạn đang gián tiếp làm ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác của mình tại công sở. Một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy rằng, nước Mỹ tổn thất khoảng 2.5 tỉ đôla mỗi năm do người lao động nghỉ việc vì ốm – rất nhiều trong số đó chỉ là do mất nước.

Các dấu hiệu mất nước

Bạn có biết nước mất đi như thế nào không? Ra mồ hôi, đi tiểu, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng sử dụng đến các chất lỏng trong cơ thể. Đó là chưa nói đến các tình trạng khác như nôn, tiêu chảy, uống rượu hay tập thể dục có thể khiến lượng nước của bạn mất đi rất nhanh.

Các dấu hiệu của tình trạng mất nước từ nhẹ đế trung bình, gồm có: khô miệng, mệt mỏi, đi tiểu ít, nhức đầu, thiếu tập trung. Sự mất nước nghiêm trọng bao gồm các triệu chứng như: mẩn ngứa, nhầm lẫn, khát khô cổ, nhịp tim nhanh, thở nhanh, không đi tiểu hoặc nước tiểu sẫm màu.

Làm thế nào để đảm bảo bạn uống đủ nước ở nơi làm việc?

Bạn nên tạo lập thói quen uống nước tại nơi làm việc. Và đây là một số cách bạn có thể làm:

1. Sử dụng các phần mềm ứng dụng

Có rất nhiều các phần mềm giúp bạn biết bạn cần bạn đã uống bao nhiêu nước rồi và khi nào bạn nên tiếp tục uống nước.

2. Luôn luôn mang theo một chai nước

Có một chai nước ở trên bàn làm việc sẽ là lời nhắc nhở bạn thường xuyên uống nước. Nếu bạn bận chạy từ một cuộc họp này sang cuộc họp khác, bạn cũng có thể cầm luôn theo chai nước trên bàn của mình.

3. Ăn nhiều thức ăn có chứa nước

Chọn ăn các loại trái cây như dưa, táo và cam có chứa nhiều nước. Khi ăn trưa, luôn để bên cạnh một ly nước thay vì trà, cà phê hoặc soda thông thường.

4. Thách thức bản thân

Đổ đầy bình nước 2 lít và đặt gần bàn làm việc rồi tự thách thức mình uống hết nó trước khi hết giờ làm việc. Bạn có thể dán một miếng giấy nhắc nhở ngay trước mặt để nhắc mình nhớ về “nhiệm vụ” này.

5. Giảm lượng café và trà

Rất dễ để thiết lập thói quen uống café và trà vào buổi sáng và tiếp tục duy trì thói quen đó trong cả ngày. Nhiều người cho rằng café giúp tỉnh táo nhưng thực tế, nước còn có tác dụng tốt hơn. Bạn nên cắt giảm lượng café và trà và thay vào đó bằng nước.

Hãy nhớ rằng, khi cơ thể đủ nước, bạn có thể tập trung tốt hơn, giảm mệt mỏi, thải độc, cải thiện làn da, duy trì hệ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa chuột rút và bong gân, nhưng quan trọng hơn, cơ thể bạn sẽ được duy trì hoạt động ở mức tối ưu. Vì những lý do trên, hãy bắt đầu cung cấp đủ nước cho cơ thể từ hôm nay.

Ng. TA

Theo LH