Dùng điều hòa nhiệt độ mùa nóng: “Đừng để rước bệnh vào người”

Dưới đây là những khuyến cáo khi sử dụng điều hòa nhiệt độ để có thể vừa giải tỏa cơn nóng vừa đảm bảo được sức khỏe cho cả gia đình.

Vị trí đặt điều hòa

Vị trí đặt điều hòa có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người sử dụng. Cần lưu ý rằng, nên lắp đặt thiết bị làm mát này ở nơi mà luồng khí của nó không thổi thẳng xuống vị trí nằm (giường ngủ) hay ngồi (ghế salon). Bởi chúng ta sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh sinh ra cảm cúm hoặc các bệnh về đường hô hấp khi bị luồng khí điều hòa thổi trực tiếp vào người.

Không bật điều hòa liên tục 24/24

Trong mùa hè nóng bức, các gia đình có điều kiện thường sẽ để điều hòa chạy liên tục 24/24. Tuy nhiên đây lại là một quen không tốt. Chưa kể đến yếu tố hóa đơn tiền điện tăng vọt mà chỉ tính riêng ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của mọi người trong gia đình đã là điều thực sự đáng ngại.

Biểu hiện dễ thấy nhất chính là làn da bị khô do mất nước. Bên cạnh đó là các triệu chứng nhức đầu, ho, viêm họng, viêm phổi. Đặc biệt, sẽ càng nguy hiểm hơn với những người có tiền sử bị bệnh về đường hô hấp.

Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, vào những thời điểm mát trời như sáng sớm hoặc chiều tối, nên hạn chế bật điều hòa mà hãy dùng quạt gió để thay thế. Ban đêm, ta cũng chỉ nên hẹn giờ cho điều hòa chạy 3-4 tiếng để dễ ngủ thay vì cho nó hoạt động liên tục tới sáng.

Mở tung cửa sổ sau khi tắt điều hòa

Có một sự thật là các không gian có sử dụng điều hòa lại dễ dàng bị nhiễm khuẩn hơn bình thường. Bởi vậy, khi chúng ta ngưng sử dụng điều hòa (thường vào buổi sáng), hãy mở tung các cách cửa trong phòng để không khí được lưu thông. Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời cũng sẽ giúp diệt trừ các tác nhân gây bệnh trong phòng.

Đặt nhiệt độ hợp lý

Thói quen để nhiệt độ điều hòa quá thấp sẽ gây ra nhiều ẩn họa khôn lường với người sử dụng. Đặc biệt là nguy cơ bị sốc nhiệt khi vừa từ môi trường nóng bức ngoài trời bước vào trong phòng lạnh có nhiệt độ chênh lệch quá lớn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo rằng nhiệt độ trong phòng điều hòa chỉ nên thấp hơn nhiệt độ bên ngoài từ 7-10 độ C. Do đó, các gia đình chỉ nên đặt điều hòa ở mức 25-28 độ C sẽ vừa đảm bảo nhu cầu làm mát, vừa tiết kiệm điện lại tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu phòng có trẻ nhỏ hoặc người già, mức nhiệt độ cũng cần được nâng lên so với thông thường bởi đây là hai đối tượng có sức đề kháng yếu nên rất dễ bị tổn thương.

Vệ sinh điều hòa thường xuyên

Điều hòa sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng tích tụ bụi bẩn đồng thời tạo điều kiện sinh sôi cho các tác nhân gây bệnh. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân, ta nên định kỳ mỗi tháng một lần, lau chùi, vệ sinh điều hòa đặc biệt là bộ phận màn chắn và lưới lọc. Bên cạnh đó, điều hòa được vệ sinh sạch sẽ còn hoạt động trơn tru và tiêu hao ít điện năng hơn.

Những lưu ý khác Bên cạnh những khuyến cáo ở trên, có những lưu ý nhỏ khác về cách sử dụng điều hòa mà các bạn có thể tham khảo: Đặt một chậu nước nhỏ trong phòng bật điều hòa sẽ giúp đảm bảo độ ẩm, chống các triệu chứng do sự mất nước gây ra. Nên chuẩn bị một tấm chăn mỏng để đắp cho trẻ nhỏ trong phòng điều hòa. Khi vừa hoạt động mạnh ở ngoài, cơ thể còn mồ hôi nhễ nhại thì nên lau mồ hôi, ngồi nghỉ một lúc cho hạ nhiệt rồi mới vào phòng điều hòa.

Hải Phong

Tổng hợp