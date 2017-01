Chính thức ra mắt Hoa Viên Bình An tại Đồng Nai

Ngày 29/12/2016, Công Ty TNHH Hoa Viên Bình An chính thức ra mắt dự án Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An tọa lạc tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Được biết đến là một trong những Công viên nghĩa trang cao cấp hàng đầu tại Việt Nam với tổng diện tích hơn 100 hecta, trong đó giai đoạn 1 hoàn thiện 30ha, hiện đã đưa vào hoạt động.

Hoa Viên Bình An là nghĩa trang đầu tiên đã thanh toán 100% tiền sử dụng đất, có sổ hồng toàn dự án, đảm bảo quyền sở hữu vĩnh viễn cho khách hàng. Điều này đã chứng tỏ uy tín, và trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với khách hàng, bởi trong thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều các dự án công viên nghĩa trang chưa được cấp GCNQSD đất hoặc chỉ được cấp GCNQSD đất có thời hạn do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Ông Trần Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty Hoa Viên Bình An chia sẻ: “Khi các nhà đầu tư cảm thấy nhu cầu đầu tư vào bất động sản phân khúc căn hộ hay đất nền đã tương đối bão hoà, họ sẽ tự tìm cho mình một kênh đầu tư mới mẻ hơn, chắc chắn hơn và giá trị gia tăng nhiều hơn. Vì vậy chúng tôi nhận định 2017 sẽ là năm bùng nổ của mô hình kinh doanh bất động sản mới, đó là bất động sản nghĩa trang. Ngoài những nhà đầu tư trong nước thì thị phần dành cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng không hề nhỏ. Hiện nay đã có rất nhiều nhà đầu tư có vốn từ Malaysia, Singapore, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc… đặt vấn đề với chúng tôi để hợp tác đầu tư và phát triển ngành nghề Công viên nghĩa trang tại Việt Nam.”

Dự án Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An nằm cạnh tuyến đường Long Thành - Dầu Dây – khu vực phong thủy tốt, và giao thông rất thuận tiện; cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tp.Biên Hoà 40 phút di chuyển bằng ô tô. Đặc biệt, Hoa Viên Bình An có vị trí Tọa Bắc Hướng Nam – là trục đặt của phần lớn các đền đài vua chúa, kinh thành Châu Á.

Công viên nghĩa trang được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp, độc đáo, sử dụng phần lớn nguyên liệu xây dựng bằng gỗ, mái ngói. Gồm nhiều công trình kiến trúc tâm linh, tinh xảo, điển hình như: 2 hồ nước đầy sinh khí, Cổng Tam Quan, Công trình tâm linh bằng đá khối tượng trưng cho ngũ hành, Tượng Phật Thích ca Mâu ni cao 15m, Tượng chúa, biểu tượng Phúc Lộc Thọ, Tượng địa tạng vương bồ tát, Đài phun nước, Hồ tràn, Trung tâm hoả táng, Công viên lưu tro cốt, Công viên cây xanh, cây ăn trái, vườn hoa, các nhà nghỉ chân... Quy hoạch đa dạng các khu huyệt mộ như khu mộ tiêu chuẩn, mộ cao cấp giành riêng cho đạo Công Giáo, đạo Phật, những khu mộ đôi, nhà mồ song thân, mộ danh nhân, mộ nghệ thuật, các khuôn viên mộ dành cho các gia đình, Họ tộc... Đặc biệt, Hoa Viên Bình An đầu tư hẳn một khu Công viên mộ mẫu và Trung tâm trưng bày, chế tác bia mộ,.. cùng đầy đủ các gói dịch vụ tiện ích chuyên nghiệp như thiêu theo giờ, quan sát trực tiếp từ khu vực hành lễ đến vị trí lò đốt, dịch vụ tổ chức lễ, giao tro cốt tận nơi...

Trung tâm hỏa táng của Hoa viên Bình An được đầu tư hiện đại, và có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai bao gồm 05 khu vực hành lễ và 06 lò hoả táng công nghệ hiện đại đốt bằng gas, không khói, không mùi, có công xuất đáp ứng trên 30 ca thiêu mỗi ngày, có thể phục vụ nhu cầu thiêu cho thị trường tỉnh Đồng Nai, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu... Theo quy hoạch, đây là công viên nghĩa trang sinh thái, nên sẽ áp dụng các hình thức an táng không ảnh hưởng tới môi trường. Tất cả chất thải, nước thải đều được gom về khu xử lý tập trung trong phạm vi nghĩa trang, hoàn toàn không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Thông tin liên hệ:

Công Ty TNHH Hoa Viên Bình An

Địa chỉ: 490 Điện Biên Phủ, P. 21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08)2 246 2828 – Hotline: 090 246 2828

Email: lienhe@hoavienbinhan.vn

Website: www.hoavienbinhan.vn