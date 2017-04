Bếp ngon: Ca sỹ Trọng Tấn hướng dẫn món dê xào xả ớt ngon như đặc sản Ninh Bình

Ca sỹ Trọng Tấn hướng dẫn món dê xào xả ớt ngon như đặc sản Ninh Bình

* Nguyên liệu:

- Thịt dê (Nên chọn phần thị ở sườn, ba chỉ)

- Ớt sừng đỏ.

- Tỏi

- Xả

- Húng lìu, cà ri, quế hồi

- Hành hoa, rau ngổ

- Gia vị: Muối, hạt tiêu, đường, nước mắm ngon, dầu ăn, cà ri.

Gia vị để chế biến món dê xào xả ớt

* Sơ chế

- Ớt, tỏi, hành hoa, xả đập dập, băm nhỏ

- Thịt dê rửa sạch, thái thành từng miếng vừa ăn.

- Đem thịt dê bóp cùng gia vị: muối, hạt tiêu, đường, cà ri và một chút quế hồi để thịt có hương vị thơm ngon đặc trưng.

- Ướp thịt với gia vị trong khoảng 15 phút.

* Cách chế biến

- Cho sả, tỏi và hành vào chảo dầu chiên vàng

- Sau đó cho thịt đã ướp vào đảo đều. Để lửa to cho miếng thịt săn và giòn.

Món ăn nên ăn khi còn nóng để đảm bảo hương vị thơm ngon, hấp dẫn

- Đảo nhanh và nêm gia vị.

- Trước khi bắc ra bếp cho hạt tiêu, rau ngổ để thịt dê thơm ngon, dậy mùi hơn,

- Xúc món ăn ra đĩa, chuẩn bị thêm bát nước tương để chấm và ăn nóng với cơm. Khi ăn có thể ăn kèm với rau húng quê, bạc hà và rau ngổ.

Ca sỹ Trọng Tấn thưởng thức món ăn

* Lưu ý:

- Thịt dê xào lăn là món ăn không chỉ hấp dẫn mà còn bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Món ăn thường được dùng trong các bữa tiệc và thực đơn nhà hàng nhưng bạn cũng có thể chế biến để cả gia đình thưởng thức tại nhà cũng rất tuyệt vời.

- Khi chọn thịt dê, nên chọn miếng thịt có màu đỏ tươi, sờ vào cảm giác dính tay để đảm bảo độ tươi ngon.

- Nên chọn miếng thịt dê từ những con dê Ré. Đây là loại dê non, có cân nặng từ 17 – 20kg và chưa thay răng. Dê ré có đặc trưng thịt săn chắc, ít mỡ, có vị thơm. Do dê được nuôi thả tự nhiên trên địa hình núi đá, dê chạy nhảy nhiều nên cơ thịt săn chắc, ít mỡ hơn hẳn dê chăn thả trên đồi. Bên cạnh đó, dê ré ăn rất sạch, chỉ ăn cây thuốc, lá non trên cây, không bao giờ ăn lá đã rụng xuống đất, nước cũng phải uống nước suối sạch nên chất lượng thịt dê rất tốt.

- Nên ăn dê xào xả ớt khi còn nóng hổi để đảm bảo độ hấp dẫn của món ăn.

Chuyên mục “Bếp ngon” xin trân trọng cảm ơn ca sỹ Trọng Tấn và nhà hàng Dê Ré Song Dương 13 Liễu Giai – Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này.

Hà Trang

Video: Trọng Trinh