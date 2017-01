5 cuốn sách đắt giá nhất thế giới

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies - 6,1 triệu USD

Cuốn sách “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies” là bộ sưu tập hoàn chỉnh đầu tiên các vở kịch của thiên tài William Shakespeares. Cuốn sách này còn được biết đến với tên gọi khác là "Folio".

Tác phẩm được xuất bản năm 1623 và phát hành trong vòng 7 năm sau khi Shakespeare qua đời với khoảng 750 đến 800 bản. Hiện tại trên thế giới chỉ còn lưu giữ được khoảng 228 cuốn Folio. Giá trị cao nhất của cuốn sách này được ghi nhận trong một phiên đấu giá năm 2006 khi một nhà tài phiệt bỏ ra 6,1 triệu USD để sở hữu tác phẩm này.

The Canterbury Tales - 7,5 triệu USD

Một trong những cuốn sách viết tay đắt nhất trên thế giới chính là "The Canterbury Tales". Nội dung cuốn sách này xoay quanh các câu chuyện của tác giả Geoffrey Chaucer trong suốt thời gian cuộc chiến tranh kéo dài 100 năm ở Anh vào cuối thế kỷ 14. Các tác phẩm trong cuốn sách chủ yếu là thơ, chỉ có một số ít là văn xuôi và được viết bằng tiếng Anh trung cổ.

Có thể tóm gọn nội dung của cuốn sách triệu đô như sau: một nhóm người hành hương đi du lịch từ London đến nhà thờ Canterbury. Tại một quán trọ nhỏ, người chủ quán đã gợi ý mỗi người phải kể một câu chuyện để giết thời gian, câu chuyện nào hay sẽ nhận được bữa ăn miễn phí tại nhà trọ vào phút cuối. Những câu chuyện cứ thế được kể ra với những nhân vật đến từ khắp mọi nơi, mọi ngành nghề trong xã hội của thế kỉ 15”. Cuốn sách được đem bán đấu giá vào năm 1998 với giá khoảng 7,5 triệu USD.

Birds of America - 11 triệu USD

Cuốn sách “Birds of America” (Các loài chim ở Mỹ) được ghi nhận là cuốn sách in đắt thứ hai trên thế giới khi nó được bán với số tiền 11 triệu USD trong một phiên đấu giá năm 2010. Cuốn sách này là tác phẩm của nhà tự nhiên kiêm họa sĩ người Mỹ gốc Pháp John Jame Audubon (1785 - 1851).

Nội dung của cuốn sách bao gồm 435 bản vẽ đính kèm thông tin mô tả cụ thể về các loài chim sống trên nước Mỹ. Một điều thú vị nữa là những con chim trong “Birds of America” được John Jame Audubon vẽ với kích thước thật, đó cũng chính là lý do mà cuốn sách này có khổ giấy lên đến 98x76 cm. Vào thời điểm phát hành, cuốn “Birds of America” chỉ được in ra 200 bản khiến việc tìm được một cuốn Birds of America hoàn chỉnh ở thời điểm hiện tại là cực kỳ khó khăn.

Bay Psalm Book - 14,6 triệu USD

"Bay Psalm Book" là cuốn sách đầu tiên được in trên đất Mỹ mà cụ thể là vào năm 1640 ở Massachusetts khi đó vẫn là thuộc địa của Anh. "Bay Psalm Book" dày 300 trang với nội dung là những bài Thánh ca của người theo Thanh giáo dược dịch từ tiếng Do thái sang tiếng Anh. Điều làm nên giá trị của "Bay Psalm Book" chính là bởi cuốn sách như một lời tuyên bố độc lập của “New England” với giáo hội Anh.

Ngày 26/11/2013, tại cuộc đấu giá của nhà Sotheby ở New York (Mỹ), cuốn sách 400 năm tuổi đã lập kỉ lục trở thành cuốn sách in được bán với giá cao nhất mọi thời đại khi được David Rubenstein – tỷ phú Mỹ mua về với giá 14,16 triệu USD.

Leicester Codex - 30,8 triệu USD

Chắc ít người biết rằng tỷ phú giàu nhất thế giới, Bill Gates hiện đang là người sở hữu cuốn sách đắt nhất thế giới - Leicester. Đây thực chất là bản chép tay của thiên tài Leonardo Da Vinci gồm 72 trang tập hợp hơn 300 các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như nước và sự chuyển động của dòng chảy, ánh sáng của mặt trăng, các phác thảo những bức họa nổi tiếng, các câu trả lời hay giải thích các hiện tượng trong tự nhiên như sự hình thành hóa thạch trên núi,...

Một điều đặc biệt nữa là cuốn sách này được viết ngược để tăng tính bảo mật. Vì vậy nếu muốn đọc nó ta phải soi trước một chiếc gương. Trong một cuộc đấu giá năm 1994, Bill Gate đã mua cuốn sách với mức giá kỷ lục là 30,8 triệu USD và biến "Leicester Codex" trở thành cuốn sách đắt nhất thế giới. Hiện tại, nhà tỷ phú này đang giữ cuốn sách trong một ngăn chứa bí mật ở bên trong thư viện sách của chính mình.

Hải Phong

Theo most-expensive