Nụ cười hạnh phúc của công nhân nhà máy Acecook Việt Nam khi tạo ra những sản phẩm mang hạnh phúc cho người tiêu dùng

09 tuổi, cô bé nhỏ và người dân của vùng quê nghèo Hà Tĩnh phải đối mặt với cơn lũ lịch sử càn quét khiến xóm làng ngập trong biển nước. Lương thực thì trôi sạch, nước phủ ngập trắng đồng, cái đói rét hoành hành. Trong lúc đang “chới với” giữa bốn bề mưa nước thì điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đã đến khi mọi người nhận được cứu trợ mì gói. Hương vị của vắt mì lúc ấy với cô bé sao mà giòn, mà thơm đến lạ lùng.

Và khi mùa lũ đi qua, thi thoảng trong bữa cơm có một ít mì nấu cùng canh rau hay đôi lúc là xào mướp thì đối với những đứa trẻ vùng quê nghèo ấy đã là “cao lương mỹ vị” hằng mong ước. Mùi thơm của món ăn quyện cùng hương vị khó cưỡng của mì gói lan tỏa khắp gian bếp của mẹ đã trở thành ký ức tuổi thơ không thể nào quên.

Và rồi những kỉ niệm ấy đã theo cô bé nhỏ ngày nào lớn lên, trưởng thành, sau đó gia nhập thành viên trong đại gia đình Acecook Việt Nam. Từ tình yêu với mì gói những ngày thơ bé, cô lại ngày càng yêu hơn công việc của mình bên những vắt mì vàng ươm, thơm ngon trong xưởng sản xuất mì. Câu chuyện có thật này là của chị Lê Thị Vui, hiện đang đang làm việc tại Công ty Acecook Việt Nam.

Môi trường làm việc ở Acecook hết sức thân thiện, cởi mở và nhiều chế độ phúc lợi tốt

Không chỉ cảm động, câu chuyện của chị Vui đã khiến người ta liên tưởng tới vòng tròn hạnh phúc được tạo ra bởi 3 chữ Happy (Người tiêu dùng hạnh phúc - Người lao động hạnh phúc - Xã hội hạnh phúc) trong triết lý kinh doanh của Acecook. Điều tuyệt vời là với tâm niệm tạo ra những sản phẩm mang hạnh phúc cho người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa hạnh phúc trong cộng đồng thì chính những người được nhận niềm hạnh phúc từ những sản phẩm của Acecook lại trở thành một trong các thành viên của Acecook để tiếp tục tạo ra và nối dài niềm hạnh phúc.

Ánh mắt rạng ngời niềm vui của đội ngũ QA khi hoàn kết quả kiểm tra nguyên liệu trước khi đưa vào nhà máy để sản xuất.

Ở Acecook, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm nên họ quan điểm rằng, tiêu chí quan trọng đầu tiên là làm thế nào để người tiêu dùng cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng những sản phẩm của công ty. Vì thế, Acecook không chạy theo lợi nhuận mà luôn tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm trên nền tảng “Công nghệ Nhật Bản, Hương vị Việt Nam” để tạo ra những sản phẩm thơm ngon, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với cán bộ công nhân viên của Acecook Việt Nam, mỗi ngày đi làm là một ngày hạnh phúc

Cứ thế, hơn 23 năm qua, Acecook đã mang đến niềm hạnh phúc cho hàng triệu, hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam. Và chính điều này đã có tác động ngược trở lại, mang đến niềm hạnh phúc cho chính những người lao động tại nhà máy Acecook. Bởi như một lẽ tự nhiên, ở đây họ cảm thấy hạnh phúc, an tâm bởi việc mà họ làm mỗi ngày là tạo ra những sản phẩm tốt, những sản phẩm mang lại sự an toàn, an tâm cho người tiêu dùng.

Và như thế, hàng nghìn công nhân viên Acecook đang miệt mài mỗi ngày bằng cả nhiệt huyết và đam mê để tạo ra những sản phẩm hạnh phúc cũng như góp phần vào việc lan tỏa niềm hạnh phúc tới cộng đồng.