Vietcombank tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia của VCLI cho hơn 10.000 cán bộ nhân viên

Tham dự về phía VCLI có ông Vũ Tuấn Minh – Phó Tổng giám đốc cùng các ông/bà là Giám đốc các bộ phận Bán hàng, Công nghệ Thông tin, Quan hệ công chúng… Về phía Vietcombank có ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; ông Trần Phúc Cường – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank, Trưởng Văn phòng Công đoàn TSC cùng các ông/bà là Trưởng/phó các phòng/ban gồm: Quản lý bản sản phẩm bán lẻ, Chính sách sản phẩm bán lẻ, Đầu tư, Công đoàn…

Với mong muốn mang lại những phúc lợi tốt nhất cho người lao động, Vietcombank đã ký kết thỏa thuận về chương trình Bảo hiểm Bảo An Gia (Bảo hiểm bệnh ung thư và bệnh tim) cho toàn bộ cán bộ nhân viên Vietcombank có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, với trị giá bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/người. Tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia của VCLI, Vietcombank sẽ bảo vệ được cho khoảng 10.000 cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong tổng số hơn 14.000 người lao động hiện có.

Ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hồng Quang

Vietcombank và VCLI đã có mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi VCLI thành lập và bắt đầu triển khai bán hàng từ năm 2009 với các sản phẩm như Bảo An Tín Dụng, Bảo An Thành Tài, Bảo An Gia, Bảo An Tài Trí. Đặc biệt sản phẩm Bảo An Tín Dụng đã hai lần liên tiếp được nhận giải thưởng “Tin & Dùng” và giải thưởng “Rồng Vàng”. Sự thành công này của VCLI không thể thiếu những đóng góp quý báu và cống hiến của toàn thể đội ngũ cán bộ cũng như Ban Lãnh đạo Vietcombank.

Chia sẻ về việc ký kết giao dịch này, ông Đào Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết: “Vietcombank là ngân hàng duy nhất là “Doanh nghiệp vì Người lao động” 3 lần liên tiếp vì những nỗ lực nâng cao chất lượng môi trường làm việc, quan tâm đến đời sống của người lao động. Những hoạt động cụ thể như mở các phòng vắt sữa phục vụ cho lao động nữ đang trong thời gian nuôi con nhỏ, đây là hành động thiết thực không chỉ dừng lại ở việc quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên mà còn quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước.

Hàng năm, Vietcombank đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức nghỉ mát, tổ chức các lớp học nấu ăn, câu lạc bộ thể thao sau giờ làm việc. Công đoàn Vietcombank luôn đặt vấn đề quan tâm đến người lao động một cách tốt nhất, việc tham gia Bảo hiểm Bảo An Gia cho toàn thể cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với giá trị bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/người đối với bệnh ung thư và bệnh tim là một việc làm đầy tính nhân văn”.

Ông Vũ Tuấn Minh – Phó Tổng giám đốc VCLI (thứ 7 từ phải sang) trao Chứng nhận Bảo hiểm Bảo An Gia cho ông Đào Min h Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 8 từ trái sang) – đại diện cho hơn 10.000 người lao động tại Vietcombank được VCLI bảo hiểm. Ảnh: Lê Hồng Quang

Ông Vũ Tuấn Minh, Phó Tổng giám đốc VCLI cho biết: "Trong hơn 8 năm qua, Vietcombank luôn là một đối tác tin cậy của VCLI. Chúng tôi rất vinh dự được cung cấp sản phẩm này cho toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên Vietcombank. Đây là một minh chứng cho sức sống của sản phẩm khi đã thuyết phục được một trong những khách hàng khó tính nhất trên thị trường, đồng thời thể hiện cho mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa VCLI và Vietcombank. Chúng tôi tin tưởng rằng sản phẩm Bảo An Gia sẽ là giải pháp tài chính vô cùng thiết thực và ý nghĩa cho cán bộ nhân viên Vietcombank”.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa VCLI và Vietcombank, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới./.

Lê Hồng Quang